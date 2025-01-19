CHP'den Tarım ve Orman Politikaları Kurulu - Son Dakika
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CHP'den Tarım ve Orman Politikaları Kurulu

CHP\'den Tarım ve Orman Politikaları Kurulu

CHP, tarım sorunlarına çözüm üretmek için uzmanlardan oluşan 'Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu' kurdu.

19.01.2025 10:42
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(ANKARA) - CHP, Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanındaki sorunlarına çözüm üretmek ve CHP iktidarında uygulanacak politikaları belirlemek amacıyla alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı "Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu" oluşturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bu adım, CHP'nin halkın refahı ve Türkiye'nin geleceği için tarımı milli bir mesele olarak görüp, toprağın gücünü yeniden halkla buluşturma kararlılığının bir göstergesidir" dedi.

CHP, Türkiye'nin tarım ve ormancılık alanındaki sorunlarına çözüm üretmek ve CHP iktidarında uygulanacak politikaları belirlemek amacıyla alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı "Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu" oluşturdu. CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı yazılı açıklamada, bu kurulun 30'u aşkın akademisyenin katkılarıyla tarım, ormancılık, kırsal kalkınma, su yönetimi, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi kritik başlıklarda çalışmalar yürüteceğini ifade etti. Adem, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulumuz, bilimsel temellere dayanan, üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözeten ve Türkiye'nin tarımsal geleceğini inşa eden politikalar geliştirecek. Bu kurul; tarımdaki yapısal sorunlardan kırsal kalkınmaya, su yönetiminden gıda güvenliğine kadar geniş bir yelpazede çözüm odaklı çalışmalar yürütecek. CHP olarak tarımı sadece ekonomik bir sektör değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu nedenle, uzman akademisyenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemlere dayalı bir yol haritası oluşturuyoruz.

"Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu yol haritası oluşturacaktır"

CHP, Türkiye'nin tarım ve ormancılık politikalarında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, çiftçilerin emeğini ve toprağın bereketini yeniden hak ettiği değere kavuşturmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamak adına bilimsel ve sürdürülebilir bir vizyonla hareket etmektedir. Alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde oluşturulan Tarım ve Orman Politikaları Üst Kurulu, yalnızca mevcut sorunları tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda tarımda üretimi artıran, doğal kaynakları koruyan ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indiren politikaları hayata geçirmek için yol haritası oluşturacaktır. Bu adım, CHP'nin halkın refahı ve Türkiye'nin geleceği için tarımı milli bir mesele olarak görüp, toprağın gücünü yeniden halkla buluşturma kararlılığının bir göstergesidir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tarım ve Orman Politikaları Kurulu - Son Dakika

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