CHP'den Tarım Vurgusu: Stratejik Planlama Zorunlu - Son Dakika
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CHP'den Tarım Vurgusu: Stratejik Planlama Zorunlu

CHP\'den Tarım Vurgusu: Stratejik Planlama Zorunlu
17.07.2026 14:05
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, tarımda maliyet analizi ve stratejik planlama gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Tarımın gerçeği şudur: sahici bir maliyet analizi, ülkenin iklim, toprak yapısına göre bir planlama, meraların verimliliğinin sağlanması ve ıslah edilmesi ve varsa ortada fiyatla ilgili bir sorun onu da düzenleyecek ve denetleyecek kurumlar." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beslenme hakkının insanlığın temel haklarından biri olduğunu belirten Sarıbal, insanların yeterli, sağlıklı beslenmesi ve çeşitli gıdaya ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti.

İktidarların bu temel hakka ulaşılmasını sağlama yükümlülüğünün bulunduğunu, bu konudaki temel politikanın devletçi olması gerektiğini belirten Sarıbal, "Her gelen bakanın, hükümetin, tarımın bütün yapılarını değiştirmek gibi bir durumu olmamalıdır. Tarım stratejiktir, milli güvenlik meselesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonda dünyada üçüncü sıraya çıktığını söyleyen Sarıbal, ilk iki ülkenin İran ve Venezuela olduğunu, savaş, deprem ve çeşitli etkenler nedeniyle buralarda kriz yaşandığını ifade etti.

Çiftçilerin 2002'ye göre daha fazla borçlu olduğunu belirten Sarıbal, temel gıdaların doğru bir planlamayla sağlanabileceğini, bunun mümkün olduğunu söyledi.

Tarım alanında küçük üreticilerin daha çok zarar ettiğini belirten Sarıbal, "Tarımın gerçeği şudur: sahici bir maliyet analizi, ülkenin iklim, toprak yapısına göre bir planlama, meraların verimliliğinin sağlanması ve ıslah edilmesi ve varsa ortada fiyatla ilgili bir sorun onu da düzenleyecek ve denetleyecek kurumlar." diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Sarıbal'a, CHP'nin 51 il başkanının görevden alındığı belirtilerek, parti örgütlerinde bölünme olup olmadığı, bunun kendilerine nasıl yansıdığı ve parti örgütlerinden istifalar yaşanıp yaşanmadığı sorusu yöneltildi.

Sarıbal, "Her MYK sonrası Parti Sözcümüz Müslim Sarı, MYK kararlarıyla ilgili açıklama yapmaktadır. Parti sözcümüzün açıklama yaptığı noktada benim açıklama yapmam ihtiyacı yok. Bütün açıklamaların yapıldığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Politika, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Tarım Vurgusu: Stratejik Planlama Zorunlu - Son Dakika

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