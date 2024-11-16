CHP\'den Teğmen İhraçlarına Sert Tepki

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(ANKARA)-CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Çok değil 10-12 sene önce hain FETÖ terör örgütüyle birlikte Türk Siyasi Tarihi'nin en alçak kumpaslarını şanlı Türk Ordusu'na kuranlar, şimdi de 2000 doğumlu Teğmen Ebru Eroğlu gibi gencecik subaylarımızı, darbe paranoyasıyla ordudan ihraç edeceklermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel soyal medya hesabı üzerinden teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevke dilmesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Çok değil 10-12 sene önce hain FETÖ terör örgütüyle birlikte Türk Siyasi Tarihi'nin en alçak kumpaslarını şanlı Türk Ordusu'na kuranlar, şimdi de 2000 doğumlu Teğmen Ebru Eroğlu gibi gencecik subaylarımızı, darbe paranoyasıyla ordudan ihraç edeceklermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve ordunun her mensubu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmekle yükümlüdür.

Teğmenler de mezuniyetlerinde bunu ifade etmek dışında bir şey yapmadı! Genç teğmenlerin hayatlarının karartılmasını, ordumuza yeni kumpas süreçlerinin başlatılmasını bu sefer hangi tarikat istedi? Yeni Balyoz, Ergenekon kumpaslarını başlatmaya siyasi ömrünüz yetmeyecek"