CHP'den Teğmenlerin İhraç Talebine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Teğmenlerin İhraç Talebine Tepki

Geniş Video İzle

Ali Mahir Başarır, yemin eden teğmenlerin ihraç talebini eleştirerek çözüm istedi.

13.12.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda oturuma ara verildiği sırada, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından yemin eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmelerine tepki gösterdi. Genel Kurul salonunda yanında milletvekilleriyle ve elinde Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun yemin sırasında çekilmiş büyük bir fotoğrafıyla açıklama yapan Başarır, "Biz bugün Bakan'dan bu konuda çözüm istiyoruz. Çünkü kendisi hem askerlik yaptı hem Bakan. Hem o askerleri anlayacak hem de siyasi olarak bu olayı çözecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul'da, oturuma ara verildiği sırada, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP'li milletvekilleri, ihracı istenen Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun büyük bir karta bastırılmış fotoğrafıyla basın locasındaki gazetecilere poz verdi.

Ali Mahir Başarır, "Bugün Meclis'te Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Sayın Bakan'a en çok sorulacak soru teğmenlerimiz. Özellikle bu resmi büyütüp en öne koyduk, cevap verirken bu genç teğmenleri görsün diye. Biz bugün Bakan'dan bu konuda çözüm istiyoruz. Çünkü kendisi hem askerlik yaptı hem Bakan. Hem o askerleri anlayacak hem de siyasi olarak bu olayı çözecek. Biz bugün bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri için çözüm istiyoruz ve tüm grup olarak da bugün bu konuyu Meclis'e getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Ali Mahir Başarır, Kara Harp Okulu, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Teğmenlerin İhraç Talebine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
13:23 Putin, Esad’ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:03 Rakka’da PKK’ya karşı protesto Halk, kentten ayrılmalarını talep etti Rakka'da PKK'ya karşı protesto! Halk, kentten ayrılmalarını talep etti
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:54 Zaha’nın piyasa değeri altüst oldu Zaha'nın piyasa değeri altüst oldu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
18:38 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında İki yönlü göç dalgası başladı tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 14:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Teğmenlerin İhraç Talebine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.