CHP'den Teğmenlerin İhraç Talebine Tepki

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda oturuma ara verildiği sırada, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından yemin eden teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmelerine tepki gösterdi. Genel Kurul salonunda yanında milletvekilleriyle ve elinde Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun yemin sırasında çekilmiş büyük bir fotoğrafıyla açıklama yapan Başarır, "Biz bugün Bakan'dan bu konuda çözüm istiyoruz. Çünkü kendisi hem askerlik yaptı hem Bakan. Hem o askerleri anlayacak hem de siyasi olarak bu olayı çözecek" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul'da, oturuma ara verildiği sırada, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP'li milletvekilleri, ihracı istenen Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun büyük bir karta bastırılmış fotoğrafıyla basın locasındaki gazetecilere poz verdi.

Ali Mahir Başarır, "Bugün Meclis'te Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Sayın Bakan'a en çok sorulacak soru teğmenlerimiz. Özellikle bu resmi büyütüp en öne koyduk, cevap verirken bu genç teğmenleri görsün diye. Biz bugün Bakan'dan bu konuda çözüm istiyoruz. Çünkü kendisi hem askerlik yaptı hem Bakan. Hem o askerleri anlayacak hem de siyasi olarak bu olayı çözecek. Biz bugün bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri için çözüm istiyoruz ve tüm grup olarak da bugün bu konuyu Meclis'e getireceğiz" açıklamasını yaptı.