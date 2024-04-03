CHP'den tekrar Safranbolu Belediye Başkanı seçilen Elif Köse, mazbatasını aldı.

Kahraman ve Oylum arasındaki ilişki düzelirken büyük sırlar ortaya çıkıyor

Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar ve Sezai'nin yardımıyla doğru bildiği yanlışları düzeltir. Sezai ise Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır. İpek'in tehlikeli olduğu bir kez daha görülür ve Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşarken, ilgisi beklenmedik bir yere kayar. Mualla'nın Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri tetikte tutar ve Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi ilişkilerde dengeleri değiştirir.