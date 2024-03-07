CHP'den Türkiye İttifakı'na çağrı

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından, "Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.
CHP'nin resmi sosyal medya hesabından bugün Türkiye İttifakı'na çağrı yapan yazılı açıklama yapıldı. "Kamuoyuna saygılarımızla" başlıklı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
" Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.
"TÜM HALKIMIZI 31 MART 2024'TE TÜRKİYE İTTİFAKI'NDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"
Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz. Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › CHP'den Türkiye İttifakı'na çağrı - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya katılan emniyet personeline teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi yetkilisi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkat çekerek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri ve emniyet tedbirleri ele alındı.
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