CHP'den TÜSİAD Soruşturmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan TÜSİAD'a yönelik soruşturmaya tepki göstererek, "Bu durum, iktidarın yargıyı bir baskı aracı olarak kullanarak TÜSİAD'ı haklı çıkardığını gösteriyor. Eleştirdikleri hukuksuzlukların gerçekliği, bizzat yaşadıkları muameleyle bir kez daha kanıtlanmış oldu" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldığını ve Aras ile Turhan'ın adliyede hazır bulundurulması için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TÜİSAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan, şunları kaydetti:

"TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, polis eşliğinde savcılığa götürülerek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bu durum, iktidarın yargıyı bir baskı aracı olarak kullanarak TÜSİAD'ı haklı çıkardığını gösteriyor. Eleştirdikleri hukuksuzlukların gerçekliği, bizzat yaşadıkları muameleyle bir kez daha kanıtlanmış oldu. Artık herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. Sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri, bu hukuksuzluğa karşı tepki vermelidir. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz."