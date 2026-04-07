CHP'den Ulaştırma Bakanlığı'na Taşımacılık Sorunları Sorusu

07.04.2026 17:19
CHP'li Konuralp, karayolu taşımacılığındaki sorunları ve denetim eksikliklerini gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, karayolu taşımacılığı sektörünün uzun süredir ağır yapısal sorunlar barındırdığını belirterek Ulaştırmave Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen tonaj sınırlarına rağmen, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi ve çevresinde faaliyet gösteren taşıyıcılara tuz firmaları tarafından fazla tonaj yükletildiği yönündeki şikayetlere ilişkin hangi denetimler yapılmakta, yükleten ve işletene ayrı ayrı hangi yaptırımlar uygulanmaktadır" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, karayolu taşımacılığı sektörünün yapısal sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuralp, önergede şu ifadeleri kaydetti:

"Karayolu taşımacılığı sektörü, ülke ekonomisinin sürekliliği açısından stratejik bir öneme sahip olmasına rağmen, sahada faaliyet gösteren taşımacı esnafı bakımından uzun süredir ağır yapısal sorunlar barındırmaktadır. Ankara'da Sınırlı Sorumlu Şereflikoçhisar Güven Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerince tarafımıza aktarılan bilgilere göre, tuz firmaları tarafından aşırı tonaj uygulamalarının yaygınlaşmasıyla bozulan rekabet koşulları, akaryakıt fiyatlarındaki artışların nakliye ücretlerine yansıtılamaması, yükleme sırası ve iş dağıtımında yaşanan adaletsizlikler ile uzun ödeme vadeleri, özellikle küçük ölçekli taşıyıcıların ekonomik varlığını tehdit eder hale gelmiştir. S.S. Şereflikoçhisar Güven Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından dile getirilen talepler, karayolu taşımacılığında yaşanan sorunların yerel bir yansıması olmanın ötesindedir. Mevcut mevzuatın etkin uygulanıp uygulanmadığı, denetimlerin yeterliliği, sözleşme ve teminat uygulamalarının kooperatifler ve taşıyıcılar üzerinde yarattığı yük ile ödeme ve fiyatlama mekanizmalarına ilişkin yaşanan sorunlar ve talepler merkezi idarenin denetim ve düzenleme sorumluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Konuralp'in Uraloğlu'na yönelttiği sorular şu şekilde:

"Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen tonaj sınırlarına rağmen, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi ve çevresinde faaliyet gösteren taşıyıcılara tuz firmaları tarafından fazla tonaj yükletildiği yönündeki şikayetlere ilişkin hangi denetimler yapılmakta, yükleten ve işletene ayrı ayrı hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar karşısında taşıma ücretlerinin güncellenmesi için Bakanlığınızca uygulanan bir endeksleme, yakıt farkı formülü veya asgari nakliye ücreti standardına ilişkin bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Taşıma ücretlerinin her akaryakıt zammında yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak, otomatik ve öngörülebilir bir fiyat güncelleme sistemi kurulması planlanmakta mıdır; Bakanlığınızca bu konuda kooperatifler, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle yürütülen bir istişare süreci var mıdır?

S. Şereflikoçhisar Güven Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından da dikkat çekilen yükleme sıra fişi uygulamasının ilçedeki taşımacılar arasında eşitlik, şeffaflık ve adalet sağlaması için uygulanabilecek objektif ölçütlere ilişkin Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır? Bakanlığınızca taşımacıların sıra ihlali, kayırmacılık veya usulsüz yük verme şikayetlerine ilişkin herhangi bir itiraz ve denetim yolu öngörülmekte midir?

Yerel taşımacılığın korunması için, işverenlerin taşıttıracakları yüklerin öncelikle kooperatif araçlarıyla taşınması ve gerektiğinde dış kapasiteye başvurulması talebine ilişkin olarak Bakanlığınızca kooperatiflerin araç planlaması, sevk sorumluluğu, sigorta yükümlülüğü ve ücretlendirme esaslarını belirleyen bir çalışması bulunmakta mıdır?

S. Şereflikoçhisar Güven Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yapılan taşımaların bedellerinin belirli bir düzene göre ve mümkün olan en kısa aralıklarla ödenmesi talebine ilişkin, taşıma ücretlerinin teslim anında ödenmesi, gecikme halinde faiz işletilmesi ve alacakların güvence altına alınması için Bakanlığınızca bir düzenleme planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

