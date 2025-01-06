CHP'den Ülkü Ocakları Protokolüne Sert Tepki

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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ülkü Ocakları ile yaptığı protokole tepki göstererek, "Her alanda binlerce uzmanı ve öğretmeni olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere yönelik verilecek eğitimleri Ülkü Ocakları ile birlikte yapacak olması siyasetin eğitim kurumlarına hakim olması anlamına gelmektedir ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın acziyetini ortaya koymaktadır. Eğitimi siyasi çıkarlarınıza alet etmenize ve karanlık zihniyetinizi öğrencilerimize dayatmanıza asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ülkü Ocakları ile yaptığı protokol üzerine açıklama yaptı. Özçağdaş, "Milli Eğitim Bakanlığı, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile 31 Aralık 2024'te protokol imzalamıştır. Cemaat ve tarikatlarla kol kola yol yürüyen, bu kurumların eğitim ve öğretim süreçlerine müdahale etmesine izin veren Bakanlık, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik örgütü olarak faaliyet yürüttüğü herkes tarafından bilinen Ülkü Ocakları'nı, Milli Eğitim sistemi içine dahil ediyor" dedi. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Pedagoji eğitimi olmayan kişilerin yaygın eğitim kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesi kabul edilemez. Her alanda binlerce uzmanı ve öğretmeni olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere yönelik verilecek eğitimleri Ülkü Ocakları ile birlikte yapacak olması siyasetin eğitim kurumlarına hakim olması anlamına gelmektedir ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın acziyetini ortaya koymaktadır. Temizleyemedikleri okulların hijyenini sağlamak için çabalayan belediyelerimizi engelleyenler ve belediyelerimize ait kreşleri ideolojik sebeplerle kapatmak isteyenler Ülkü Ocakları'nı hangi vasıfla eğitim kurumlarına alacaklar?

Eğitimi siyasi çıkarlarınıza alet etmenize ve karanlık zihniyetinizi öğrencilerimize dayatmanıza asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eğitim için beka sorunu haline gelen Yusuf Tekin ve kadrolarının attığı her kirli adım karşısında dimdik duracak, ideolojik sebeplerle yapılan tüm protokollerin iptal edilmesi için mücadele edeceğiz."