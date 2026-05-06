CHP'den Varlık Barışı Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Varlık Barışı Eleştirisi

06.05.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namık Tan, AKP'nin Varlık Barışı ile günü kurtarma çabalarını eleştirdi, riskler konusunda uyardı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, AK Parti'nin "yabancı yatırım" ambalajıyla Meclis'e sunduğu paketin içinden Varlık Barışı çıktığını ifade ederek, "Aslında AKP'nin Varlık Barışı'na sarılmasının nedeni çaresizlik. AKP, ekonomide kalıcı istikrar sağlamak için yapılması gereken reformların kendi iktidar düzenini bitireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle hukuk devletiyle güven yaratmak yerine vergi barışıyla günü kurtarmaya, üretimle döviz kazanmak yerine kaynağı belirsiz parayla seçim ekonomisi çevirmeye çalışıyor" dedi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, AK Parti'nin dün TBMM'ye sunduğu 15 maddelik yatırım teşvik paketini, sosyal medya hesabından değerlendirdi. Tan, şunları söyledi:

"AKP'nin 'yabancı yatırım' ambalajıyla Meclis'e sunduğu paketin içinden yine Varlık Barışı çıktı. Bu, kara paraya davetiye çıkaran, Türkiye'yi yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya bırakabilecek bir seçim ekonomisi aracı. Daha bir ay önce Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılara Hürmüz/Orta Doğu krizini Türkiye için fırsata çevirmeye çalıştıklarını anlatmıştı. Şimdi görüyoruz ki iktidarın 'fırsat' dediği şey finansman ihtiyacını, kaynağı belirsiz paraya kapı açarak gidermekmiş. Bu, bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Varlık Barışı uygulaması, AKP iktidarı için bir istisna değil. AKP, 2008'den bu yana varlık barışını yedi kez Meclis'ten geçirdi. Kayıt dışı servete af çıkarma pratiğini neredeyse kalıcı bir ekonomi yönetimi aracına dönüştürdü."

"Varlık Barışı dış politika ve itibar açısından bir risk"

Türkiye 2021'de FATF gri listesine de bir günde girmedi. FATF önce Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemindeki eksikler konusunda uyardı. Sonuç alınamayınca Türkiye gri listeye alındı. Ancak 2024'te listeden çıkabildi. Şimdi, daha iki yıl bile geçmeden kaynağı sorgulanmayan servete yeni bir af yolu açmak, aynı sorumsuz zihniyeti yeniden milletin karşısına çıkarmak demek. Varlık Barışı aynı zamanda dış politika ve itibar açısından bir risk. Çünkü, kirli para temiz parayı iter. Suç geliriyle rekabet etmek istemeyen dürüst yatırımcı, kayıt dışılığın ödüllendirildiği bir ekonomiye uzun vadeli sermaye getirmez.

Ama aslında AKP'nin Varlık Barışı'na sarılmasının nedeni çaresizlik. AKP, ekonomide kalıcı istikrar sağlamak için yapılması gereken reformların kendi iktidar düzenini bitireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle hukuk devletiyle güven yaratmak yerine vergi barışıyla günü kurtarmaya, üretimle döviz kazanmak yerine kaynağı belirsiz parayla seçim ekonomisi çevirmeye çalışıyor."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Varlık Barışı Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:29:16. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Varlık Barışı Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.