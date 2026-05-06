CHP'den Varlık Barışı Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, AK Parti'nin "yabancı yatırım" ambalajıyla Meclis'e sunduğu paketin içinden Varlık Barışı çıktığını ifade ederek, "Aslında AKP'nin Varlık Barışı'na sarılmasının nedeni çaresizlik. AKP, ekonomide kalıcı istikrar sağlamak için yapılması gereken reformların kendi iktidar düzenini bitireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle hukuk devletiyle güven yaratmak yerine vergi barışıyla günü kurtarmaya, üretimle döviz kazanmak yerine kaynağı belirsiz parayla seçim ekonomisi çevirmeye çalışıyor" dedi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, AK Parti'nin dün TBMM'ye sunduğu 15 maddelik yatırım teşvik paketini, sosyal medya hesabından değerlendirdi. Tan, şunları söyledi:

"AKP'nin 'yabancı yatırım' ambalajıyla Meclis'e sunduğu paketin içinden yine Varlık Barışı çıktı. Bu, kara paraya davetiye çıkaran, Türkiye'yi yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya bırakabilecek bir seçim ekonomisi aracı. Daha bir ay önce Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılara Hürmüz/Orta Doğu krizini Türkiye için fırsata çevirmeye çalıştıklarını anlatmıştı. Şimdi görüyoruz ki iktidarın 'fırsat' dediği şey finansman ihtiyacını, kaynağı belirsiz paraya kapı açarak gidermekmiş. Bu, bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü Varlık Barışı uygulaması, AKP iktidarı için bir istisna değil. AKP, 2008'den bu yana varlık barışını yedi kez Meclis'ten geçirdi. Kayıt dışı servete af çıkarma pratiğini neredeyse kalıcı bir ekonomi yönetimi aracına dönüştürdü."

"Varlık Barışı dış politika ve itibar açısından bir risk"

Türkiye 2021'de FATF gri listesine de bir günde girmedi. FATF önce Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemindeki eksikler konusunda uyardı. Sonuç alınamayınca Türkiye gri listeye alındı. Ancak 2024'te listeden çıkabildi. Şimdi, daha iki yıl bile geçmeden kaynağı sorgulanmayan servete yeni bir af yolu açmak, aynı sorumsuz zihniyeti yeniden milletin karşısına çıkarmak demek. Varlık Barışı aynı zamanda dış politika ve itibar açısından bir risk. Çünkü, kirli para temiz parayı iter. Suç geliriyle rekabet etmek istemeyen dürüst yatırımcı, kayıt dışılığın ödüllendirildiği bir ekonomiye uzun vadeli sermaye getirmez.

Ama aslında AKP'nin Varlık Barışı'na sarılmasının nedeni çaresizlik. AKP, ekonomide kalıcı istikrar sağlamak için yapılması gereken reformların kendi iktidar düzenini bitireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle hukuk devletiyle güven yaratmak yerine vergi barışıyla günü kurtarmaya, üretimle döviz kazanmak yerine kaynağı belirsiz parayla seçim ekonomisi çevirmeye çalışıyor."