CHP Spor Kurulu’ndan yağlı güreşlerde lig sistemine tepki: Ata sporumuzu bitirecek bu yanlıştan vazgeçin - Son Dakika
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CHP Spor Kurulu’ndan yağlı güreşlerde lig sistemine tepki: Ata sporumuzu bitirecek bu yanlıştan vazgeçin

CHP Spor Kurulu’ndan yağlı güreşlerde lig sistemine tepki: Ata sporumuzu bitirecek bu yanlıştan vazgeçin
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CHP Spor Kurulu, yağlı güreşlerdeki lig ve puan toplama sisteminin geleneksel güreşin manevi dokusuna zarar verdiğini belirterek federasyonlara ve belediyelere sistemi gözden geçirme çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Spor Kurulu, yağlı güreşlerde 2023 yılından bu yana uygulanan lig ve puan toplama sistemine tepki göstererek, sistemin geleneksel güreşlerin tarihi ve manevi dokusuna zarar verdiğini savundu. Kurul, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu ve ilgili belediyelere sistemi yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

CHP Spor Kurulundan yapılan açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen "CW Enerji 7. Etap Yağlı Güreş Ligi ve Puan Toplama Sistemi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" sonrasında lig sistemine yönelik tartışmalara değinilerek, "Reyting ve finans odaklı kararlardan bir an önce vazgeçilmeli; ata sporumuzun tarihi ve manevi dokusunu koruyacak, güreşi yeniden tabana yayacak ortak bir akıl ile bu yanlış sistem derhal revize edilmelidir" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Geçtiğimiz hafta 21-23 tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'CW Enerji 7. Etap Yağlı Güreş Ligi ve Puan Toplama Sistemi Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri' sona ermiş olmasına rağmen, organizasyon etrafındaki tartışmalar Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yetkilileri ile camia nezdinde halen devam etmekte; ata sporumuza gönül vermiş olan milyonları ikiye bölmektedir. Sekiz asırdır devam eden, Türk milli kimliğinin temel dinamiklerini oluşturan gelenek, görenek ve kültürel dokusuyla günümüze kadar yaşatıp koruduğumuz, atalarımızdan emanet kalan ata sporumuz yağlı güreşler; son 3 yıldır çok tehlikeli bir erozyona uğratılmaktadır. 2023 yılında uygulaması başlatılan 'CW Enerji Lig ve Puan Toplama Sistemi', sporun temelini oluşturan hak, hukuk, adalet ve eşitlik ilkelerini zedelemekte; çayırın manevi ruhunu yok etmektedir. Bu durum, er meydanı yağlı pehlivan güreşlerinin tarihinde, geleneklerinde ve kültüründe asla yeri olmaması gereken yabancılaştırıcı bir uygulamadır.

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Yiğitliğin, erliğin ve mertliğin sembolü olan pehlivanlarımız; minik boydan başpehlivan boyuna kadar dayatılan lig ve puan toplama sistemi sebebiyle adeta birer 'gladyatöre', er meydanları ise birer 'arena' ve 'Kolezyum'a dönüştürülmüştür. Yağlı güreşi yalnızca performans ve ticari bir reyting aracı olarak gören bu zihniyet; sporu asırlık usta-çırak ilişkisinden, pir sevgisinden ve manevi derinliğinden koparıp endüstriyel bir tüketim nesnesi haline getirmiştir. Öyle ki pehlivanlığın sembol isimlerinden Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın aziz anısının dahi önüne bu ticari lig ve puan sistemi geçirilmiştir. Puan toplama zorunluluğu nedeniyle pehlivanlarımız Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna sürekli seyahat etmek zorunda kalmakta; bu durum özellikle altyapıdaki genç güreşçiler ile imkanları kısıtlı kulüpler için taşınamaz bir maddi ve lojistik yük oluşturmaktadır. Daha da vahimi, bu sistemin Tarihi Edirne Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'na yansımasıdır. Normal şartlarda Kırkpınar, minik boydan başpehlivanlığa kadar binlerce güreşçinin hayalini süsleyen bir 'ata bayramı' iken; getirilen kontenjan kısıtlamasıyla katılım 840 pehlivanla sınırlandırılmıştır. Normalde 70'in üzerinde başpehlivanın kol bağladığı çayırda, bu sayı 40 başpehlivana kadar düşürülmüştür.

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Nitekim bu sistemden önce, 2022 yılında Kırkpınar'da kol bağlayan pehlivan sayısı 2.475 idi ve bu sayı her yıl yüzde 15'in üzerinde bir artış gösteriyordu. Mevcut puanlama bariyeri, ata sporuna gönül verecek minik pehlivanların önüne adeta beton bir duvar örmüş, altyapıdan yetişecek nesillerin şevkini kırarak güreşimizi geleceksiz bırakmıştır. Geleneksel yağlı güreş organizasyonlarının büyük bir kısmı belediyelerin uhdesindedir ve bu organizasyonların çoğunluğu da CHP'li belediyeler tarafından düzenlenmektedir. Belediye başkanları, bu organizasyonların sadece ev sahibi değil, aynı zamanda tarihsel birer koruyucusudur. Buradan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e ve ilgili belediye başkanlarına açık bir çağrıda bulunuyoruz: Reyting ve finans odaklı kararlardan bir an önce vazgeçilmeli; ata sporumuzun tarihi ve manevi dokusunu koruyacak, güreşi yeniden tabana yayacak ortak bir akıl ile bu yanlış sistem derhal revize edilmelidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Spor Kurulu’ndan yağlı güreşlerde lig sistemine tepki: Ata sporumuzu bitirecek bu yanlıştan vazgeçin - Son Dakika

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