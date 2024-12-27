CHP'den Yankı Bağcıoğlu'na Destek

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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, "Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, önce AKP'nin parti sözcüsü ve yandaş medya tarafından başlatılan bir operasyonla hedef gösterildi, ardından ise talimatlı yargı eliyle hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmanın amacı kılıç çatan genç teğmenlere verilen desteğe bir gözdağıdır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Çiftci Binici'nin nin açıklaması şu şekilde:

"Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, önce AKP'nin parti sözcüsü ve yandaş medya tarafından başlatılan bir operasyonla hedef gösterildi, ardından ise talimatlı yargı eliyle hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmanın amacı kılıç çatan genç teğmenlere verilen desteğe bir gözdağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesi bu kuru tehditlere boyun eğmez. Teğmenlerimizin ve Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'nun yanındayız."