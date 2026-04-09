Ali Mahir Başarır: "Herkes Aklını Başına Alsın Varsa Bir Suç Gerekeni Yapsın Yoksa Bu Milletten, Demokrasiden, Muhalefetten Elini Çeksin"

09.04.2026 14:26  Güncelleme: 15:25
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, muhalefet üyelerinin gözaltına alınmasını ve seçim süreçlerini eleştirerek, bu durumun milli irade gasbı olduğunu savundu.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da yaşananlar bugün milli irade gasbıdır. Bir kez daha söylüyorum; bu suçun tanımı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçudur. 2010-2014 arası bu işi yapan savcı, hakimler bu suçtan yargılandı ve binlerce yıl ceza aldı. Herkes aklını başına alsın varsa bir suç, bir eylem gerekeni yapsın yoksa bu milletten, demokrasiden, muhalefetten elini çeksin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınması ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili seçimlerinde yaşananlara tepki gösterdi. Başarır açıklamasında şunları söyledi:

"Saçma sapan iddialar ve uydurma bir soruşturmayla Ankara'dan alınıp İzmir'e götürülüyor. Son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisinin başkentin il başkanı gözaltına alınıyor. Ben buradan bir kez daha soruyorum bu savcılara, hakimlere; davetiye ile çağıramıyor musunuz? Malesef ki benim güzel ülkemde yargı, iktidarın talimatıyla muhalefeti kuşatmış durumda. Muhalefeti çalışamaz hale getirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir soruşturma. Ankara il başkanımızın yeri belli, ili belli, ikametgahı belli İzmir'e götürüyorsun. Artık savcı ve hakimler birbirleriyle yarışıyor muhalefete soruşturma, gözaltı yarışında. Kaç kişiyi alırsak beyefendi bizi de bakan yapar mı? Bunlar bir hukuk devletinde yaşanacak olaylar değil."

Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki, bir iddiayla gözaltına alınıyor. Belediye başkanı 'ifadeye gidiyorum' diyor ama savcılık gözaltına aldık diyor. İyi halt ettin. Adam oranın belediye başkanı, geliyor zaten. Bir işçiyle ilgili iddia nedeniyle alınıyor. Siyaset kurumu bir darbeyle karşı karşıya. Bu durum bize oy veren vermeyen 86 milyonu ilgilendiriyor. Hergün bir gözaltı ile uyanıyoruz. Bunlar hiçbir somut delil olmadan yapılıyor. Ülkeye hiçbir şey veremeyen, umut veremeyen iktidar bizleri susturacağını düşünüyor. Bu ülkeyi bu iktidara teslim etmeyeceğiz.

"Eğer yargı ahlakını yitirirse günün birinde en büyük zararı bu iktidar görür"

Bursa'yı uzun süreden beri AKP yönetiyordu. Kazandık, 9 yıl öncesinin soruşturmasıyla belediye başkanımızı tutukladılar ve bugün seçim yapılıyor. Belediye binasına milletvekilleri, meclis üyeleri sokulmuyor. Bursa'da şu anda bir darbe var. Seçilmiş meclis üyeleri belediye binasına sokulmuyor. Eğer bir hırsız arıyorsanız Mustafa Bozbey değil. Milli irade hırsızları şu anda Bursa Büyükşehir belediye binasında. Hırsızlar orada. Ülke bu halde. Yargı ile ilgili utanacağınız durumlar var. Ayhan Bora Kaplan dosyasında dosyaya giren tutanaklarda Ankara eski Başsavcısı, Yargıtay üyesinin araba ve ev aldığına ilişkin kayıtlar var. Bununla ilgili soruşturma yapmıyorsunuz, 'o onu demiş, bu bunu duymuş'. O başsavcıyı ödüllendirmişsiniz, Yargıtay'a yollamışsınız. Eğer yargı ahlakını yitirirse günün birinde en büyük zararı bu iktidar görür. Eğer yargıyı böyle kullanırsanız yarınlarda en büyük hesabı siz verirsiniz.

Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da yaşananlar bugün milli irade gasbıdır. Bir kez daha söylüyorum; bu suçun tanımı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçudur. 2010-2014 arası bu işi yapan savcı, hakimler bu suçtan yargılandı ve binlerce yıl ceza aldı. Herkes aklını başına alsın varsa bir suç, bir eylem gerekeni yapsın yoksa bu milletten, demokrasiden, muhalefetten elini çeksin."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
