CHP'den Yeni Çerçeve Kanun Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Yeni Çerçeve Kanun Önerisi

Geniş Video İzle

İnan Akgün Alp, Kürt sorununu çözmek için yeni bir çerçeve kanunu Meclis'e önerdi.

05.03.2025 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)-CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Bugün Kürt sorunun barışçı yollarla çözümüne yönelik çabaları yürüten kişilerin ileride bir sorumluluklarının doğmaması için 6551 sayılı yasaya benzer ve fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak Meclisimizin takdirine arz ederim" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2013-2015 yılları arasında cereyan eden çözüm sürecinin akıbetine yönelik hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:

"2014 yılında, o dönemki çözüm sürecinde görev alan kişilerin hukuki sorumluluğunun doğurmayacağını öngören 6551 sayılı Yasa çıkarılmıştı. Süreç akamete uğradıktan sonra hükümet adına görev yapanlar bu yasaya göre korundu fakat bir çok sivil insan da mağdur oldu ithamlarla karşılaştı.

Bugün Kürt sorunun barışçı yollarla çözümüne yönelik çabalar geliştiriliyor, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi ve toplumsal bütünleşmemizin sağlanabilmesi için zaman içinde elbette bazı adımlar da atılacaktır. Bütün bu çabaları yürüten kişilerin ileride bir sorumluluklarının doğmaması bakımından 6551 sayılı yasaya benzer ve fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak Meclisimizin takdirine arz ederim."

Kaynak: ANKA

İnan Akgün Alp, Milletvekili, Politika, Güncel, Hukuk, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Yeni Çerçeve Kanun Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
19:56 Narin Güran’ın ölmeden önceki son isteği kahretti Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
19:24 Çağla Şikel’in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı
19:10 Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş’ın önünü resmen kapattı Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
08:17 Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar’a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 21:18:28. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Yeni Çerçeve Kanun Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.