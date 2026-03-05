CHP'den Yoksulluk İle İlgili Soru Önergesi - Son Dakika
Son Dakika Logo

CHP'den Yoksulluk İle İlgili Soru Önergesi

05.03.2026 12:23
Sezgin Tanrıkulu, çocuk yoksulluğunu ve genel yoksulluk oranlarını Aile Bakanı'na sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de yoksulluğun "yapısal ve kuşaklar arası aktarım riski taşıyan" bir hal aldığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Türkiye'de hanelerin yüzde 51,8'inin yoksul veya çok yoksul olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise bu durumu iyileştirmek için hangi ekonomik ve sosyal tedbirler alınacaktır? Çocuk yoksulluğunun ortadan kaldırılması için Bakanlığınızın belirlediği somut hedefler nelerdir?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de başta çocuk yoksulluğu olmak üzere ekonomik krizin etkisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkiye'de yoksulluğun "yapısal ve kuşaklar arası aktarım riski taşıyan" bir hal aldığını, 34 bin çocuğun yoksulluk altında yaşadığına dair verilerin kamuoyuna yansıdığını vurgulayan Tanrıkulu, "Çocuk yoksulluğu; eğitim, sağlık, beslenme ve sosyal gelişim açısından telafisi güç sonuçlar doğurmakta ve ülkenin geleceğini doğrudan etkilemektedir" dedi.

Sosyal devlet ilkesi gereği çocukların yoksulluktan korunması ve eşit yaşam koşullarına erişiminin sağlanması temel yükümlülük olduğunu kaydeden Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"- Bakanlığınızın verilerine göre Türkiye'de yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuk sayısı kaçtır? Bu sayı yıllara göre nasıl değişmiştir?"

Türkiye'de yoksulluk içinde yaşayan çocukların illere ve bölgelere göre dağılımı nedir? Diyarbakır ilinde yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuk sayısı kaçtır?

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların hane başına düşen ortalama gelir düzeyi ne kadardır?

Bakanlığınız tarafından çocuk yoksulluğunu önlemek amacıyla yürütülen sosyal yardım programları nelerdir? Bu programlardan yararlanan çocuk sayısı kaçtır?

Son 5 yıl içerisinde çocuklara yönelik sosyal yardım bütçesi ne kadardır? Bu bütçenin yıllara göre dağılımı nasıldır?

Yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla yürütülen özel bir program bulunmakta mıdır?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında desteklenen çocuk sayısı kaçtır? Bu destek miktarı çocuk başına ortalama ne kadardır?

Çocuk yoksulluğunu azaltmak amacıyla önümüzdeki 3 yıl içinde uygulanması planlanan yeni bir sosyal politika veya eylem planı bulunmakta mıdır?

Türkiye'de hanelerin yüzde 51,8'inin yoksul veya çok yoksul olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise bu durumu iyileştirmek için hangi ekonomik ve sosyal tedbirler alınacaktır?

Çocuk yoksulluğunun ortadan kaldırılması için Bakanlığınızın belirlediği somut hedefler nelerdir? Bu hedeflere ulaşılması için belirlenen takvim nedir?"

Kaynak: ANKA

