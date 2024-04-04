CHP\'den Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem göreve başladı

Güncel

CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı.

Zonguldak Adliyesi'ne partililerle gelen Erdem, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar'dan mazbatasını aldı.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, halkın teveccühüyle bugün burada olduğunu ve harika bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Nezaket sınırları içerisinde kalan seçimin güzel demokrasi örneği olduğunu anlatan Erdem, bu saatten sonra hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan halkın tamamını kucaklayacaklarını dile getirdi.

Erdem, kentin sorunlarının öncelikli olduğuna değinerek, "Önceki belediye başkanlarına yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Biz de daha iddialı olduğumuz için yola çıktık. Güzel işlerimiz olacak, güzel projelerimiz var. Bunları birlikte dayanışma içerisinde yapacağız. Bizim sevgi ve dostluk dilimiz var. Her alanda bunu kullanacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından adliyeden belediye binasına kadar partililerle yürüyen Erdem, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada sloganlar ve meşalelerle karşılanan Erdem, belediye çalışanlarıyla tokalaştı, daha sonra eski başkan Ömer Selim Alan tarafından makamda karşılandı.

Alan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da vatandaşların sandığa gittiğini ve iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu iradenin sonunda Erdem'in seçimi kazandığını belirten Alan, "Tahsin başkanımıza, ağabeyimize belediyemizin mührünü, belediye başkanlığı makamını teslim ediyoruz. Kendisine bu yolda üstün başarılar diliyoruz. İşi zor, yükü ağır. Zonguldak'ımızın hizmete çok ihtiyacı var ama ekibiyle, açıkladığı projeleri yapacağına ve insanımıza hak ettiği hizmetleri vereceğine bütün kalbimizle inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Alan, görevi devralan Erdem'e belediye mührünü teslim etti.

Erdem de bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı Alan'a teşekkür ederek, "Şu asla unutulmasın. Bugüne kadar edinmiş olduğu tecrübelerinden mutlaka istifade edeceğiz. Bütün amaç Zonguldak'a hizmet etmektir. Bugün biziz, yarın başkası olacaktır. Bu bir hizmet yarışıdır." dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural tarafından Alan'a çiçek takdim edildi.

Mazbata ve devir teslim törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.