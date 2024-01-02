 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP, Emeklilerin Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP, Emeklilerin Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesini İstiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaş olduğunu belirterek, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istediklerini açıkladı. Taşçıer, ayrıca asgari ücretin de 2024 yılı için yetersiz olduğunu ve en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi taleplerini tekrarladı.

CHP, Emeklilerin Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesini İstiyor
02.01.2024 - 10:49,
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, "CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Taşçıer, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaş olduğunu belirtti.

2002'de net asgari ücret 184 lira iken en düşük işçi emeklisi aylığının ise 257 lira olduğunu anımsatan Taşçıer, "Yani en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1,39 katıydı." ifadesine yer verdi.

Taşçıer, şunları kaydetti:

"Eğer aradan geçen 21 yılda en düşük emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunsaydı yeni yıl itibariyle en düşük emekli aylığı 23 bin 632 lira olacaktı. Bu oransallık emekli aleyhine işledi ve bugün asgari ücretin katbekat altında bir aylık halini aldı. Sadece bu da değil, nasıl ki iktidar bilinçli bir politikayla tüm ücretlileri asgari ücrette birleştirmeye çabalıyor, emeklilerimiz de en düşük emekli aylığında buluşturulmak isteniyor. CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ancak bunu söylerken, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Emeklilerin Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesini İstiyor - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:11:54. #1.12#
SON DAKİKA: CHP, Emeklilerin Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Yükseltilmesini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement