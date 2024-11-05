CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Edecek

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(İSTANBUL) - CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edecek. CHP Genel Başkan yardımcıları, İstanbul il yöneticileri ve Ahmet Özer'in kızının da bulunacağı heyet yarın adliyeye itiraz dilekçesini verecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gamze Taşçıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı Av. Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri yarın (6 Kasım 2024 Çarşamba) saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluğuna itiraz dilekçesi verecek.