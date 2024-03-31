CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat: \'Fatih\'te elektrik kesintisi haberleri var\'

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İstanbul\'dan ilk sonuçlar geldi! Arada 7 puan fark var

CHP İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, "Yüzde 12 sandık açılma oranları ile Fatih'te yüzde 46'ya yüzde 44 oranıyla 2 puan öndeyiz. Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu duyarlı olmaya davet ediyorum" diye seslendi.

Yerel seçimde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayım işlemler de devam ediyor. CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seslenen Polat, "Sevgili dostlar, Fatih'te 96 sandığımız açıldı. Yüzde 12 sandık açılma oranları ile Fatih'te yüzde 46'ya yüzde 44 oranıyla 2 puan öndeyiz. Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih'te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu'nu duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.