CHP Gençleri Teğmenlere Destek! - Son Dakika
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CHP Gençleri Teğmenlere Destek!

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CHP İstanbul Gençlik Kolları, ihraç edilen teğmenlere destek vererek hukuksuzlukları protesto etti.

10.02.2025 19:22
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(İSTANBUL) CHP İstanbul Gençlik Kolları, 5 teğmen ve 3 komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracına tepki gösterdi. CHP'li gençler "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu teğmenlerinin yanındayız! Teğmenlerimiz; resmi tören bittikten sonra ettikleri yeminde, Atatürk'e bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Anayasaya bağlılıklarını ifade etmişlerdir." dedi.

5 teğmen ve 3 komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracına ilişkin tepkiler devam ediyor. CHP İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup genç Şişli'de Atatürk Evi önünde bir açıklama yaparak teğmenlere desteklerini ifade etti. CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Sekreteri Büşra Çakır'ın okuduğu açıklama metninde "Bu ihraçlar, iktidarın Cumhuriyetle bir gönül bağının olmadığının en açık göstergesidir. Bizler, bu hukuksuz tasfiyelerin karşısında olduğumuzu ifade etmek için buradayız." denildi.

"Onurlu teğmenlerin yanındayız!"

Açıklama şöyle devam etti:

"İstanbul'dayız. Milli mücadelenin dönüm noktalarının yaşandığı kadim şehrimizdeyiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atmak üzere yola çıktığı Dolmabahçe'nin kıyısında; milli mücadelenin kahramanlarının yetiştiği Harbiye'nin yamacındayız. Zorlu işgal yıllarında, hayatlarını hiçe sayıp, Anadolu'ya Milli Müdafa ve Kurtuluş hareketine silah ve mühhimat taşıyan, işgalcilerin 'geldikleri gibi gitmeleri' için direnen, Kuvva-i Milliye geleneğinin zirveye çıktığı yerdeyiz. Bizler, tarih yazacak olan kırmızı yelekliler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, Cumhuriyet'in gençleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu teğmenlerinin yanındayız!

"'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek suç değildir, olamaz"

Teğmenlerimiz; resmi tören bittikten sonra ettikleri yeminde, Atatürk'e bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve anayasaya bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; orduya sadakatlerini ifade etmişlerdir. Teğmenlerimiz; bu millet için gözlerini kırpmadan ölebilecek kadar bu ülkeyi sevdiklerini ifade etmişlerdir. Bilinsin ki: Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu orduda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek suç değildir, olamaz. Bu milleti, bu ülkeyi sevmek yurtseverliktir. Yurtseverlik suç değildir, olamaz. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılıklarını ifade eden teğmenlerden bu ülkeye, bu millete zarar gelmez."

"Niyetiniz Cumhuriyetle hesaplaşmaksa başaramayacağınızı bilin"

Aslen cemaatlere ve tarikatlara bağlılıklarını açıklayıp bu ülkeyi karanlığa götürmek isteyenlerden hesap sorulması gerektiğini vurgulayan gençlerin açıklaması şöyle sona erdi:

"Hesap soracaksanız alın teriyle çalışıp, haram lokma yemeden evine ekmek götüren kasiyerleri, emekçileri küçümsemek pahasına; Kahraman askerlerimize 'artık kasiyerlik yaparlar' diye alay ettiğini zanneden zavallılardan, kibir abidelerinden hesap sorun! Niyetiniz Cumhuriyetle hesaplaşmaksa başaramayacağınızı bilin. Asla unutmayın:  Mustafa Kemal Atatürk bu topraklarda hiç kaybetmedi, kaybetmez!"

"Türkiye laiktir laik kalacak"  sloganının atıldığı açıklama sırasında polisin de çevrede önlem aldığı görüldü.

Kaynak: ANKA

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