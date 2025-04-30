CHP Gençlik Kolları Davasında Gerginlik - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Davasında Gerginlik

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Cem Aydın'ın davasında tartışmalar ve gerginlik yaşandı, mahkeme araya girmek zorunda kaldı.

30.04.2025 12:07
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Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı. Gürlek'in avukatı, "Akın Gürlek kadar, neyse demeyeceğim, iyi bir insan yok" dedi. Bu sırada izleyici tarafından "Başına taş düşsün" sesi yükseldi. Mahkeme başkanı, "Kim söyledi onu" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay sözü üstlendi. Mahkeme başkanı, Altay'ın salondan çıkarılması talimatını vererek duruşmaya 5 dakika ara verdi. Gürlek'in avukatı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında da tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri, "Sen CHP Genel Başkanı'na parmak sallayamazsınız" diye tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşım nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 20 Ocak tarihinde polis eşliğinde ifadeye götürülmüştü. Aydın hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Aydın hakkında açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin duruşma salonunda yapıldı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Asu Kaya, Gül Çiftci, Ulaş Karasu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Suat Özçağdaş ve Aylin Nazlıaka, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir, Engin Altay, Yunus Emre, Ali Gökçek ve Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Cem Aydın'ın ailesi de izledi.

Heyet gelmeden kimlik tespiti başladı

Duruşmada, mahkeme heyeti gelmeden kimlik tespitine başlandı. Üzerine Mahmut Tanal ve avukatlar, heyet gelmeden kimlik tespitine başlanmasına tepki gösterdi. Tartışmanın ardından Aydın yerine oturdu. Heyet gelince tekrar kimlik tespitine başlandı.

Derhal beraat talebi reddedildi

Aydın'ın avukatları, husumet olmadığı yönünden ve savunmaya başlanmadan derhal beraat verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, iki talebin ayrı ayrı reddedilmesine karar verdi.

Gerginlik yaşandı

Duruşma devam ederken Gürlek'in avukatı, "Akın Gürlek kadar, neyse demeyeceğim, iyi bir insan yok" dedi. Bu sırada izleyici tarafından "Başına taş düşsün" sesi yükseldi. Mahkeme başkanı, "Kim söyledi onu" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay sözü üstlendi. Mahkeme başkanı, Altay'ın salondan çıkarılması talimatını vererek duruşmaya 5 dakika ara verdi. Gürlek'in avukatı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında da tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri, "Sen CHP Genel Başkanı'na parmak sallayamazsınız" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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