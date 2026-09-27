CHP Gençlik Kolları, okullardaki silahlı saldırılara MEB önünde eylem düzenledi - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları, okullardaki silahlı saldırılara MEB önünde eylem düzenledi

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CHP Gençlik Kolları, okullardaki silahlı saldırılara MEB önünde eylem düzenledi
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CHP Gençlik Kolları, okullarda yaşanan silahlı saldırılara tepki göstermek için Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Açıklamada 'Okullarda silah değil, gelecek umudu olmalı' denildi.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları, okullarda yaşanan silahlı saldırılara tepki göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Okullarda silah değil, gelecek umudu olmalı" denildi.

CHP Gençlik Kolları, okullarda yaşanan silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Eyleme, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Diyar Kesebir, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yiğithan Bulat, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kul ve Ankara İl Örgütü üyeleri katıldı.

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından eyleme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Okullarda silah değil, gelecek umudu olmalı. Gençlik Kolları Genel Sekreterimiz Diyar Kesebir, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Yiğithan Bulat, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanımız Ozan Kul ve Ankara İl Örgütümüzle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde sesimizi yükselttik. Sıra arkadaşlarımız okula korkuyla değil, umutla gitmeli!"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMilli Eğitim BakanlığıPolitikaGençlikAnkaraEğitimGüncelSon Dakika

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