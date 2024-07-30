CHP Genel Başkan Yardımcısı: Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması en büyük ihanettir - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı: Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması en büyük ihanettir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının Adana'ya yapılacak en büyük ihanet olduğunu belirtti. Bulut, havalimanının kapatılmasının iktidarın utancı olacağını ve Adana'nın ekonomisine büyük katkı sağlayan bir değer olduğunu vurguladı.

30.07.2024 20:33
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmak Adana'ya yapılacak en büyük ihanettir. Adana'da hiç kimse havaalanının kapatılmasını istemiyor. Adana'ya, Adanalı'ya rağmen havalimanını kapatanlar bu şehre en büyük kötülüğü, en büyük ihaneti yapar" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı söylemleri üzerine yazılı değerlendirme yaptı. "Kapatılması bir yana yenilenmeli ve genişletilmelidir" diyen Bulut, şunları kaydetti:

"Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmak Adana'ya yapılacak en büyük ihanettir. Adana'da hiç kimse havaalanının kapatılmasını istemiyor. Adana'ya, Adanalı'ya rağmen havalimanını kapatanlar bu şehre en büyük kötülüğü, en büyük ihaneti yapar.

"Havalimanının kapatılması iktidarın utancı olacaktır"

10 Ağustos 2024'te açılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Şakirpaşa Havalimanı kapatılıyor. Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması iktidarın, Adana'nın Cumhur İttifakı milletvekillerinin utancı olacaktır. Ortak paydamız olan Adana, iktidar ve muhalefet milletvekilleri için siyaset üstü olmalıdır. Biz ses veriyoruz, iktidar milletvekillerinden de sesimize ses vermelerini bekliyoruz.

"Bırakın kapatmayı, bunu düşünmek bile stratejik açıdan çok büyük bir hata"

Şakirpaşa Havalimanı'nı bırakın kapatmayı, bunu düşünmek bile stratejik açıdan çok büyük bir hata olacaktır. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan, katma değer yaratan Adana Şakirpaşa Havaalanı taşınmamalıdır, yerinde kalmalıdır. Kapatılması bir yana yenilenmeli ve genişletilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı: Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması en büyük ihanettir - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı: Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması en büyük ihanettir - Son Dakika
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