CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, kadının soyadı düzenlemesini eleştirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, kadının soyadı düzenlemesini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 9. Yargı Paketi'ndeki kadının soyadı düzenlemesiyle ilgili iktidarı eleştirerek, kadının sadece aile kavramı içinde görülmek istendiğini ve kazanılmış hakların budanmasından başka bir adım atılmak istenmediğini belirtti. Nazlıaka, aile bütünlüğünün aynı soyadını kullanarak sağlanamayacağını vurgulayarak, şiddetsiz ve sömürüsüz bir toplumun inşasına yönelik adımların atılması gerektiğini söyledi.

06.07.2024 12:40
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 9. Yargı Paketi'ndeki kadının soyadı düzenlemesiyle ilgili "Samimi iseniz önce çocukların ve kadınların insanca yaşam hakkına sahip çıkın. Oysa biliyoruz ki; bu zihniyet kadını bir birey olarak görmüyor. Kadını sadece aile kavramı içine hapsetmek istiyor. Kazanılmış haklarımızı budamak dışında bir adım atmak istemiyor. Aile bütünlüğü aynı soyadını kullanarak sağlanmaz" diyerek iktidarı eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 9. Yargı Paketi'nde kadının evlendikten sonra kendi soyadını tek başına kullanamayağına ilişkin düzenlemeyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

" Anayasa Mahkemesi, kadının bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilmesine ilişkin düzenlemeyi eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Kadınların kazanılmış haklarına göz diken AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha tanımadı. AYM kararına rağmen, 9. Yargı Paketi ile kadınların soyadlarını tek başına kullanması yasaklanmaya çalışılıyor. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Kimlik mücadelemiz, var olma mücadelemizdir. Yıllardır yürüttüğümüz mücadelede hukuki bir zafer kazanmışken, kazanılmış hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

AYM'nin kararının detaylarını anımsatan Nazlıaka, "Kadının evlendiği kişinin soyadını almasını hükmeden Medeni Kanun'un 187. maddesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Gerekçeli kararda, kadının evlendikten sonra da isterse bekarlık soyadını tek başına kullanacağını belirtilmişti. Meclis'e yeni düzenleme için dokuz ay süre tanınmıştı. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyet aile bütünlüğü adı altında bu kararı tanımıyor. Kadın bekarlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilirmiş çünkü anne-babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları çocuk üzerinde olumsuz etki yaratabilirmiş. Çocuğun hangi soyadını kullanacağı konusu tartışma meselesi haline gelebilirmiş" dedi.

"Bu zihniyet kadını bir birey olarak görmüyor"

"Aile bütünlüğü soyadı ile sağlanamaz" diyen Nazlıaka, çocukların olumsuz etkilenmesinden 'kaygı' duyan iktidara şu şekilde seslendi:

"Çocuklar yatağa aç girerken, kimi ailelerde kadınlar ve çocuklar şiddete maruz kalırken, çocukların en temel haklara erişimi dahi sağlanamazken nasıl susuyorsunuz? Samimi iseniz önce çocukların ve kadınların insanca yaşam hakkına sahip çıkın. Oysa biliyoruz ki; bu zihniyet kadını bir birey olarak görmüyor. Kadını sadece aile kavramı içine hapsetmek istiyor. Kazanılmış haklarımızı budamak dışında bir adım atmak istemiyor. Aile bütünlüğü aynı soyadını kullanarak sağlanmaz. Aile bütünlüğünün sağlanması için şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumun inşasına yönelik adım atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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