CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu\'nda değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nda yapılacak değişikliklere izin vermeyeceklerini belirtti. Nazlıaka, hükümetin torba yasayla planladığı düzenlemelerin boşanma davalarının hızla karara bağlanmasını sağlamak amacıyla olduğunu ifade etti. Ancak Nazlıaka, boşanmanın kolaylaşmasıyla kadınların haklarını alamayacağını ve arabuluculuk uygulamasının kadınların can güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi. Ayrıca, boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasına da göz dikildiğini öne süren Nazlıaka, Medeni Kanun üzerinde herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceklerini vurguladı.

09.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin torba yasayla Medeni Kanun'da değişiklik yapmayı planladığını belirtti.

Torba yasadaki düzenlemelerden birinin boşanma davalarının hızla karara bağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Nazlıaka, boşanmanın kolaylaşmasıyla kadınların haklarını alamayacağını dile getirdi.

Aile arabuluculuğu uygulamasına ilişkin düzenlemeye değinen Nazlıaka, boşanmalarda arabuluculuğa gerek olmadığını, hakimin sulh yetkisinin bulunduğunu söyledi. Nazlıaka, "Kaldı ki boşanmak isteyen kadınlar, adliyede bile öldürülmektedir. Arabulucu tarafından uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiğinde, kadının can güvenliği yoktur." ifadelerini kullandı.

Boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasına da göz dikildiğini öne süren Aylin Nazlıaka, süresiz nafaka bulunmadığını, nafakanın şartlarının belli olduğunu belirtti.

"Medeni Kanun'u değil sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz." diyen Nazlıaka, hem Meclis'te hem sahada örgütlenip kadınların haklarını elinden alan düzenlemelere karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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