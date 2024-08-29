CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Emekli aylıkları ve asgari ücret erimeye devam ediyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Emekli aylıkları ve asgari ücret erimeye devam ediyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına dikkat çekerek, emekli aylıkları ve asgari ücrete zam yapılması gerektiğini belirtti. Bulut, 22 yıllık ekonomik krizin emekçilerin sırtına yüklenmesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

29.08.2024 13:11
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türk-İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarına dikkat çekerek; "Hem emekli aylıkları hem de asgari ücret erimeye devam ediyor. Yapılması gereken bir an önce emekli aylıkları ve asgari ücrete zam yapmak. 22 yıldır uygulanan ekonomik politikalar; yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmıştır. Bir an önce yoksuldan alıp zengine verme sisteminizden vazgeçin. Emekçiler bırakın ay sonunu, bir hafta içinde aldıkları aylıkları tüketir haldeler. 22 yıllık ekonomik krizin enkazını bu emekçilerin sırtına yüklemekten vazgeçin. Mağdurlar bu işin sorumlusu değiller" dedi.

Türk-İş, ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını bugün açıkladı. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 19 bin 271 TL 'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı 62 bin 772 TL 'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 962 TL 'ye yükseldi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türk-İş'in bugün açıkladığı rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada iktidarın 22 yıllık ekonomik krizin enkazını emekçilerin sırtına yüklediğini belirtti.

Bulut'un yaptığı açıklama şöyle:

"Ağustos ayı açlık sınırı belirlendi: 19 bin 271. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 TL'ye yükseldi. Bu ne demek? Asgari ücret, emeklinin ve memurun aldığı aylıkların hepsi yoksulluk sınırının altında. Bırakın onu, açlık sınırının altında. Emekli 12 bin 500 lira aylık alıyor. Bunu açlık sınırı ile mukayese ettiğinizde 6 bin 771 lira daha düşük. Asgari ücretle mukayese ettiğinizde ise 2 bin 269 TL yoksulluk sınırının altında asgari ücret var. Bu enflasyonun içerisinde hem emekli aylıkları hem asgari ücret erimeye devam ediyor. Yapılması gereken bir an önce emekli aylıkları ve asgari ücrete zam yapmak. 22 yıldır uygulanan ekonomik politikalar; yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapmıştır. Bir an önce yoksuldan alıp zengine verme sisteminizden vazgeçin. Emekçiler bırakın ay sonunu, bir hafta içinde aldıkları aylıkları tüketir haldeler. 22 yıllık ekonomik krizin enkazını bu emekçilerin sırtına yüklemekten vazgeçin. Mağdurlar bu işin sorumlusu değiller."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Emekli aylıkları ve asgari ücret erimeye devam ediyor - Son Dakika

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