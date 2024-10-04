CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut\'tan İddialara Sert Yanıt

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durubay'ı, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan iddialara ilişkin; "CHP'nin 47 yıl sonra 1. parti olmasını hazmedemeyen 'dahili ve harici bedhahlar', gerçekliğin yanından bile geçmeyen saçmalıklarla bizi kendi karanlığına çekmeye çalışanlar; yalanlarınızla, iftiralarınızla, ahlaksızlıklarınızla girdiğiniz dipsiz çukurda boğulacaksınız" dedi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durubay'ı, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zarar vermek amacı taşıyan dedikoduların yayılmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Durubay'ın açıklamasını alıntılayarak X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İftirayı meslek haline getiren haysiyetsizler, ahlaksızlıkta sınır tanımayanlar, mesleğini, kalemini birilerinin çıkarları için kullanan, gazetecilik kisvesi altında tetikçilik yapanlar; ahlaksızca iftiraları ve yalanları sorgulamadan gazetelerine taşıyanlar, gazetecilik mesleğine ihanet etmektedir. CHP'nin 47 yıl sonra 1. parti olmasını hazmedemeyen 'dahili ve harici bedhahlar', gerçekliğin yanından bile geçmeyen saçmalıklarla bizi kendi karanlığına çekmeye çalışanlar; yalanlarınızla, iftiralarınızla, ahlaksızlıklarınızla girdiğiniz dipsiz çukurda boğulacaksınız. Bizim milletimize ve yüreği CHP için artan her bir yol arkadaşımıza sözümüz var ve o sözü tutacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, ilk seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız."