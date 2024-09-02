CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan pamuk hasadı öncesi çağrı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'da yaklaşan pamuk hasadı öncesi iktidara çağrı yaptı. Pamuk hasadına sayılı günler kaldığına işaret eden Bulut, "Çiftçinin üretim maliyeti yaklaşık 27 lira. Pamuk alım fiyatı en az 30 lira açıklanmalı, destekleme primi 5 liraya yükseltilmeli ki çiftçi para kazansın. 35 liranın altı çiftçiye zulümdür, 35 liranın altı çiftçiyi üretimden koparmaktır" ifadelerini kullandı.

Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'da pamuk hasadının yaklaştığına işaret etti. Dünyanın önemli pamuk üreticileri arasında yer alan Türkiye'nin üretimde 7. sırada, tüketimde ise 4. sırada olduğunu kaydeden Bulut, "Türkiye 2019-2020 sezonunda 1 milyon 17 bin ton, 2020-2021 sezonunda 1 milyon 160 bin ton, 2021-2022 sezonunda 1 milyon 203 bin ton, 2022-2023 sezonunda 912 bin ton pamuk ithalatı yaptı" bilgisini aktardı.

"Adana'da pamuğun ekim alanı 150 bin dönüme kadar geriledi"

Adana'da bir dönem 3,5 milyon dönüm olan pamuğun ekim alanının 150 bin dönüme kadar gerilediğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Dünyanın en bereketli topraklarının bulunduğu Çukurova'da 2022 yılında 302 bin dekarlık bir alandan 144 bin ton pamuk elde edilirken bu yıl rakamlar yarı yarıya düştü. Yüksek girdi maliyetleri altında ekip biçmeye çalışan çiftçi, önünü göremediği için tarımdan kopuyor. Adana'da bu yıl yaklaşık 147 bin dekarlık alana pamuk ekildi. Beklenen rekolte ise havanın aşırı sıcak olması nedeniyle 70 bin ton.

Pamuk hasadına sayılı günler kaldı. Çiftçinin üretim maliyeti yaklaşık 27 lira. Pamuk alım fiyatı en az 30 lira açıklanmalı; destekleme primi 5 liraya yükseltilmeli ki çiftçi para kazansın. 35 liranın altı çiftçiye zulümdür, 35 liranın altı çiftçiyi üretimden koparmaktır."

"Çukurovalı çiftçiler, hem girdi maaliyetleriyle uğraşıyor hem gerekli tarımsal faaliyeti alamıyor"

Tarımın ileriye gidebilmesi için hükümetin üreticinin desteklenmesi yönünde kararlar alması zorunlu olduğunu belirten Bulut, ancak iktidarın kötü tarım politikalarıyla çiftçiyi borç sarmalının içerisine ittiğinin altını çizdi.

Bulut, "Çukurova'da çiftçimiz bir yandan girdi maliyetlerinin getirdiği ağır yükle boğuşuyor diğer yandan tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteği alamıyor. Artan maliyetlere ve düşük fiyatlara tepki gösteren, yurdun dört bir yanında eylem yapan çiftçinin sesini iktidar duymazdan geliyor" ifadelerini kullandı.

"30 liranın altında taban fiyat açıklanırsa, yüksek girdi maliyetleri altında beli bükülen, emeğinin karşılığını alamayan çiftçi, üretimden kopar, tarlalar boş kalır" diyen Burhanettin Bulut, iyi bir planlamayla ve desteklemeyle pamuk ithalatına gerek kalmayacağını vurguladı.