CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Turgutlu\'daki okul saldırısını lanetledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Turgutlu'daki okul saldırısını lanetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Manisa Turgutlu'da okul önünde öğrencileri hedef alan silahlı saldırıyı lanetledi. Yaralanan öğrencilere acil şifa dileyen Demir, ailelere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız" dedi.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde masum öğrencileri hedef alan alçak silahlı saldırıyı lanetliyorum. Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor; ailelerine, öğretmenlerimize, okulumuza ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
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