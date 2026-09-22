CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Turgutlu\'daki okul saldırısını lanetledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız" dedi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde masum öğrencileri hedef alan alçak silahlı saldırıyı lanetliyorum. Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor; ailelerine, öğretmenlerimize, okulumuza ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.