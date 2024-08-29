CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilere verilen fark ödemesi desteğinin kaldırılmasını eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile çiftçilere 17 üründe verilen fark ödemesi desteğinin kaldırılmasını eleştirdi. Adem, "Tarımda güçlü bir gelecek için desteklerin artırılması gerekirken azaltılması tam bir akıl tutulmasıdır. Bu hatadan dönmediğiniz sürece takdirde, tarım sektörü daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ve bu durum tüm toplumu etkileyecektir" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile çiftçilere 17 üründe verilen fark ödemesi desteğinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Adem, iktidarın çiftçilere yönelik destekleri arttırması gerekirken azaltmasının üretime büyük zarar vereceğini söyledi.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 ürüne ait prim desteklerinin kaldırılması, Türk tarımını büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Tarımda sürdürülebilirlik sağlamak ve üreticilerimizi desteklemek yerine, bu tür kararlarla çiftçilerimizin elini kolunu bağlayarak daha büyük sorunlarla baş başa bırakıyorsunuz. 2025 yılında belirlenen 244 TL'lik dekar başına temel ödeme katsayısı, artan maliyetler karşısında yetersiz kalacaktır. Üstelik, bu desteklerin hangi kriterlere göre belirleneceği ve gelecekte nasıl bir artış göstereceği konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sabit bir katsayı uygulaması, değişken ekonomik koşullar göz önüne alındığında ciddi bir yanlışlık olacaktır.

Tarım Kanunu'nda yer alan yüzde 1 şartının sağlanmadığı açık bir gerçektir. Bu durum, hem hukuki bir ihlal hem de çiftçimizin hak kaybına neden olmaktadır. Ayrıca, Ziraat Bankası'na yüzde 0,05 oranında komisyon kesilmesi, çiftçilerimizin alacakları desteklerin azalması anlamına gelmektedir. Bugünün çiftçisinin yaşadığı sorunlar, böyle bir düzenlemeyle çözüme kavuşmayacak; aksine daha da derinleşecektir. Desteklerden yalnızca üretim planlamasına dahil olan üreticilerin yararlanacak olması, birçok çiftçimizi dışarıda bırakacak ve adaletsizlik yaratacaktır.

Bu 'ben yaptım oldu' şeklinde kararlar tarım sektöründe belirsizlik ve güvensizlik ortamı yaratmakta, çiftçilerimizin üretim kapasitelerini iyice düşürmektedir. Tarımda güçlü bir gelecek için desteklerin artırılması gerekirken azaltılması tam bir akıl tutulmasıdır. Bu hatadan dönmediğiniz sürece takdirde, tarım sektörü daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak ve bu durum tüm toplumu etkileyecektir. Çiftçimizi destek olmaktan vazgeçip köstek olmaya yöneldiğiniz bu dönemde, bilmelisiniz ki tarımın bel kemiği olan üreticilerimiz, yalnızca bu ülkenin gıda güvenliğini değil, aynı zamanda ekonomimizin temelini de oluşturuyor. Onların emeklerini yok saymak, geleceğimizi karartmaktır. Çiftçimiz, her gün tarlada alın teri dökerken, sizlerin bu kararlarla onlara daha fazla yük bindirmeniz, adeta bir intihar senaryosu yazmaktır. Unutmayın ki, tarımda köstek olmak, sadece çiftçiye değil, tüm topluma zarar verir. Gelin, bu hatadan dönün ve çiftçimizi destekleyerek, birlikte büyütelim."