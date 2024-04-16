CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiğ süt fiyatlarına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt fiyatlarına tepki gösterdi. Adem, "Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt alım fiyatını 14,65 TL olarak belirledi. Yüzde 8,5 zam yapılmış oldu. Bayram öncesi sadece yemin çuvalına 40-50 lira arasında değişen bir zam geldi. Ürettiğinden para kazanamayan üretici çözümü hayvanlarını kestirmekte buluyor" ifadelerini kullandı.

Erhan Adem, çiğ süt fiyatlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Ulusal Süt Konseyi, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt alım fiyatını 14,65 TL olarak belirledi. Yüzde 8,5 zam yapılmış oldu. Bugün girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiği bir dönemde bu fiyat yeterli değil. Son olarak bayram öncesi sadece yemin çuvalına 40-50 lira arasında değişen bir zam geldi. Ürettiğinden para kazanamayan üretici çözümü hayvanlarını kestirmekte buluyor.

"ÜRETEN VE TÜKETEN HEP KAYBEDECEKTİR"

Görevi süt üretimini sürdürülebilir kılmak olan ancak kararları ile üretimi sürdürülebilir olmaktan çıkaran ve üreticiyi perişan eden süt konseyi işlevini yitirmiştir. Hayvanı besleyen, yemini veren, sağımını yapan, doğumunu yaptıran, hastalandığında tedavi eden yetiştirici-çiftçi; ürettiği sütün fiyatını belirleyemiyor. Böyle bir konsey mi olur? Maalesef ki istikrarın olmadığı sektörde yaşanacak üretim kayıplarının sonuçları uzun vadede yine hepimizi etkileyecektir. Üreten ve tüketen hep kaybedecektir.

Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleridir. Üreticilerimiz para kazanamadıkları anda üretimi bırakıp, şehirlere göç ediyor, geri dönüşleri de mümkün olmuyor. En büyük kayıp da işi bilen kalifiye elemanların kaybedilmesi oluyor. Ülke tarımının geleceği aile işletmelerinin ayakta kalmasına bağlıdır. Bunu unutmayalım."