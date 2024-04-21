CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gıda Enflasyonu Düşmeyecek

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Girdi fiyatlarının artış göstermesi, gıda enflasyonunun düşmeyeceğinin bir göstergesidir. AKP hükümeti, tarımsal üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi üzerinde de benzer bir etkiye sahip olan tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa çözüm üretememektedir. Dünya genelinde gıda fiyatlarının düşerken, Türkiye'de artmaya devam etmesi utanç vericidir" açıklamasını yaptı.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iktidarın tarım politikalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mevcut tarım politikalarının Türkiye'yi felakete sürüklediğini belirten Adem, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu daha da yükselteceğini kaydetti. Enflasyondaki yükselişin tarım alanında da durdurulamaz bir hal aldığını kaydeden Adem, "Şubat 2024'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,59, yıllık bazda ise yüzde 49,92 artış gösterdi. Böylece tarımsal girdi enflasyonu Eylül 2019'dan bu yana 53 aydır aralıksız bir şekilde yükselişini sürdürmekte" ifadelerini kullandı. Adem'in açıklamasının devamı şöyle:
"Tarım sektöründe yaşanan son gelişmeler, çiftçilerimizin ve halkımızın geleceğini ciddi anlamda tehdit etmektedir. Tarımsal girdi fiyatlarının sürekli artması, gıda enflasyonunu kontrol altına alınamaz bir şekilde artırmaktadır. Tarımsal girdi fiyat endeksinin yüksek olması, üretici fiyat endeksinin ve gıda enflasyonunun da yüksek olacağının bir göstergesidir. Bu durum, üreticilerimizin ve halkımızın yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ndeki artışın tarımsal üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi üzerinde de benzer bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum, tarımsal üreticilerin ve doğal olarak da halkımızın yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.
Üzülerek belirtmek isterim ki, girdi fiyatlarının artış göstermesi, gıda enflasyonunun düşmeyeceğinin bir göstergesidir. AKP hükümeti, tarımsal üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi üzerinde de benzer bir etkiye sahip olan tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa çözüm üretememektedir. Dünya genelinde gıda fiyatlarının düşerken, Türkiye'de artmaya devam etmesi utanç vericidir. OECD raporlarına göre, Türkiye 38 üye ülke arasında en yüksek gıda enflasyon oranına sahip ülke konumuna gelmiştir. Bu durum, hükümetin ekonomiyi yönetmedeki başarısızlığının ve tarım sektörünü desteklemedeki yetersizliğinin açık bir kanıtıdır.
Bu kısır döngü, çözüm beklemektedir. Çiftçilerimizi somut olarak desteklemek, bu sorunun çözümü için önemli bir adımdır. Öncelikle, mazotta KDV'nin kaldırılması ve gübre ile mazot desteklerinin artırılması gerekmektedir. Girdi fiyatlarının sürekli arttığı bir ortamda, yeterli destekler sağlanmadığı takdirde üretim maliyetleri artmaya devam edecektir. Bu da sonucunda tüketici fiyatları ve gıda enflasyonunun artacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle çiftçiyi koruyacak, çiftçiyi destekleyecek, çiftçinin sorunlarına gerçekçi çözümler üretecek planlamalar gerçekleştirilmelidir."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: Gıda Enflasyonu Düşmeyecek - Son Dakika
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