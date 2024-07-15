CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifine Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifine Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP'nin TBMM'ye sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine tepki gösterdi. Adem, "Yasa teklifi, sokak hayvanlarının varlığının yarattığı psikolojik etkilerden bahsetmekte ancak, hayvanların ötanazi ile öldürülmesinin toplumda yaratacağı derin üzüntüyü göz ardı etmektedir. Bu durum, toplumsal barışı ve ruh sağlığını olumsuz etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

15.07.2024 14:06  Güncelleme: 14:07
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP'nin TBMM'ye sunduğu Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine tepki gösterdi. Adem, "Yasa teklifi, sokak hayvanlarının varlığının yarattığı psikolojik etkilerden bahsetmekte ancak, hayvanların ötanazi ile öldürülmesinin toplumda yaratacağı derin üzüntüyü göz ardı etmektedir. Bu durum, toplumsal barışı ve ruh sağlığını olumsuz etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teklifin birçok açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Adem, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği ortadadır. Ancak, bu kontrolün ötenazi yoluyla sağlanması uygun bir yaklaşım değildir. Halk sağlığının korunması için modern veterinerlik hizmetlerinin artırılması, belediyelere bağlı veterinerlik birimlerinin güçlendirilmesi ve kapsamlı aşılama programlarının uygulanması gereklidir.

"Uzman veteriner hekimlerin görüşleri alınmalı ve karar süreçleri şeffaf olmalıdır"

Yasa teklifi, sokak hayvanlarının varlığının yarattığı psikolojik etkilerden bahsetmekte ancak, hayvanların ötenazi ile öldürülmesinin toplumda yaratacağı derin üzüntüyü göz ardı etmektedir. Bu durum, toplumsal barışı ve ruh sağlığını olumsuz etkileyecektir. Mevcut hayvan bakımevlerinin kapasiteleri göz önüne alındığında, sokak hayvanlarının tamamının bu merkezlerde barındırılması gerçekçi değildir. Belediyelerin, bakımevlerini artırma hedefi iyimser bir yaklaşımdır, ancak bu sürecin idari ve mali açıdan sürdürülebilirliği konusunda ciddi şüpheler bulunmaktadır. Ötenazi kararının verilmesi için yerel yönetimlere yetki verilmesi, bu kararın nasıl ve kimler tarafından verileceği konusunda belirsizlikler yaratmaktadır. Bu konuda, uzman veteriner hekimlerin görüşleri alınmalı ve karar süreçleri şeffaf olmalıdır.

"Gerekli altyapı ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir"

Belediyelere hayvanlar için yeni sağlık hizmetleri kurma zorunluluğu getirilmesi yerine, mevcut veteriner klinikleri ve hastanelerinin daha etkin kullanılması sağlanmalıdır. Bu, kaynakların daha verimli kullanılması ve hayvanların daha hızlı hizmet alması açısından önemlidir. Hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırma zorunluluğu, hayvan sahiplenmeyi teşvik etmek ve sahipsiz hayvanların sayısını azaltmak için önemli bir adımdır. Ancak, bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

"Veteriner hekimlerin ve halk sağlığı uzmanlarının iş birliği önemlidir"

Yerel hayvan koruma görevlilerinin önemi göz ardı edilmemelidir. Bu kişilerin görev tanımları netleştirilmeli ve denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Bu sayede, sahipsiz hayvanların korunması ve bakımı daha etkin bir şekilde sağlanabilir. Sokak hayvanları popülasyonunun kontrol altına alınması için kısırlaştırma çalışmalarının hızlı ve yaygın bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kapsamlı bir kısırlaştırma seferberliği ile sokak hayvanlarının sayısının azaltılması hedeflenmelidir. Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklarla mücadele için 'Tek Sağlık' yaklaşımının benimsenmesi gereklidir. Bu yaklaşım, insan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele almakta ve entegre çözümler sunmaktadır. Bu doğrultuda, veteriner hekimlerin ve halk sağlığı uzmanlarının iş birliği önemlidir.

Sonuç olarak, hayvan hakları ve toplum sağlığı açısından bu yasa tasarısının yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Hayvan refahı ve halk sağlığı konularında daha sürdürülebilir ve etkili çözümler üretilmesi için uzman görüşlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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