CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı süt üreticilerinin yaşadığı problemler konusunda uyardıklarını ancak herhangi bir tedbir alınmadığını belirtti. Adem, süt üreticilerinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini ve süt ineklerini kesmek zorunda kalabileceklerini söyledi. Ayrıca, çözüm olarak Et ve Süt Kurumu'nun süt alıp süt tozuna çevirip ihracat yapması önerildi.

01.08.2024 17:41
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı süt üreticilerinin yaşadığı problemler konusunda uyardıklarını, ancak herhangi bir tedbir alınmadığını belirterek, "Şimdi, AK Parti il ??başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu iletmesiyle bu sorunun gündeme geleceğini söylüyorlar. Süt üreticisi için acilen önlem alınmazsa hizmet verilecek üretici kalmayacak ortada" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Adem, Bakan Yumaklı'yı konu hakkında uyardıklarını fakat bir önlem alınmadığını, şimdi ise AK Parti il başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu paylaştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz Sayın Bakanımız daha önce de uyarmıştık. Süt üreticisinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini, peynir satışlarının düştüğünü ve süt ineklerini bırakmak zorunda kaldıklarını söylemiştik. Ancak ne yazık ki sesimizi duymadı. Şimdi, AK Parti il ??başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu iletmesiyle bu sorunun gündeme geleceğini söylüyorlar. Biz de kendisine günaydın diyoruz. Süt üreticisi için acilen önlem alınmazsa hizmet verilecek üretici kalmayacak ortada.

"Ne yazık ki sesimizi duymadılar"

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, il başkanları sorunu anlatınca durumu öğreniyor. Bu normal. Normal olmayan ise, il başkanları süt tozu krizini gündeme getirince konu Sayın Bakanın gündemine giriyor. Bizi dinlemiş olsaydı, kendisini uyarmıştık. Süt üreticisinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini, peynir satışlarının azaldığını ve süt ineklerini kesmek zorunda kalabileceklerini söylemiştik. Ama ne yazık ki sesimizi duymadılar.

"Bugüne kadar bu sorunun göz ardı edilmesi ne büyük bir ihmaldir"

İl başkanlarının duyduğu şikayetleri nasıl olur da bu ülkenin Tarım Bakanı duymaz? Bugüne kadar bu sorunun göz ardı edilmesi ne büyük bir ihmaldir. Çözüm net; Et ve Süt Kurumu süt alıp süt tozuna çevirip onun üzerinden ihracat yapabilir, piyasayı rahatlatabilir. Aksi takdirde Türkiye'de çiftçiler çok zor durumda kalacak, ineklerini kesecek ve sonra da süt üretimi bitecek. Bu krizi önleyin. Hem süt üreticisi rahat etsin, hem de süt üreten fabrikalar üretimlerine devam edebilsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi - Son Dakika
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