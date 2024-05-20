CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın et ithalatı açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın et ithalatı açıklamasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı\'nın et ithalatı açıklamasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın '3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz' açıklamasına tepki göstererek, 'Biz çok duyduk bu 'bitireceğiz' hikayelerini. Usanmadınız mı bu milleti oyalamaktan, kandırmaktan?' ifadelerini kullandı. Adem, Türkiye'de hayvancılık sektörünün tamamen dışa bağımlı hale geldiğini vurgulayarak, ülkede hayvancılığın bitme noktasına geldiğini kaydetti.

20.05.2024 14:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz" açıklamasına tepki göstererek, "Biz çok duyduk bu 'bitireceğiz' hikayelerini. Usanmadınız mı bu milleti oyalamaktan, kandırmaktan?" ifadelerini kullandı.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "3 yıl içinde et ithalatını bitireceğiz" açıklamasına yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye'de hayvancılık sektörünün tamamen dışa bağımlı hale geldiğini vurgulayan Adem, ülkede hayvancılığın bitme noktasına geldiğini kaydetti.

Erhan Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"AKP döneminde ilk saman ithalatı yapıldı, ilk kez kurbanlık hayvanlar dahi ithal edildi. 2010'da 'Hayvan sayımı yaptırdık, ithalata gerek yok' diyen Bakan Eker, birkaç ay sonra hayvan ithalatına imza attı. 2015'te Bakanlığın 'hayvancılıkta ithalatın çözüm olmadığını' açıkladığı belgeye rağmen, her yıl ithalat arttı. 'Et ithalatında üretici mağduriyetine asla müsaade edilmeyecek' diyen Faruk Çelik ve '3 yıl içinde et ithal etmeyen ülke haline geleceğiz' açıklaması yapan Fakıbaba dönemlerinde de üretici ve tüketicinin mağduriyeti sürdü. 2018'de Cumhuriyet tarihinin hayvan ithalatı rekoru kırıldı. Bekir Pakdemirli '2021'de et ithalatı bitecek' demişti ama 2024'teyiz, halen ithalat sürüyor. 2023'te Vahit Kirişçi 'Normalleşme dönemi bekliyoruz, kırmızı et ithalatıyla mücadele edeceğiz' açıklaması yaptı ancak normalleşme yok.

Yumaklı da seleflerine uyup 'ithalatı bitireceğiz' diyor. AKP bakanları, yıllardır 'bitireceğiz' yalanlarıyla halkı oyalarken, ithalata para akıttı. Çiftçi üretimden vazgeçiyor, et tüketemeyen halk zararlı çıkıyor. 'Türk ırkı inek' ve 'Anadolu Esmeri' projeleri rafa kalktı, daimi ithalatçı olduk. Her ithalat hayvancılığı ve tarımı bitiriyor. Hükümetten son bir kez daha samimi olmalarını, boş vaatler ve yalandan ibaret açıklamalarla halkı oyalamak yerine, somut adımlar atarak çiftçinin ve üreticinin gerçek sorunlarına eğilmelerini bekliyoruz. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin her aşamasında verilen desteklerin artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele edilerek hayvancılık sektörünün önündeki engellerin kaldırılması şarttır. Aksi takdirde ülkemiz daimi bir ithalatçı konumuna mahkum olmaya devam edecek, ne üretici ne de tüketici kazanamayacaktır. Milletimizin beklentisi, samimi politikalar ve çiftçimizin kazanacağı kalıcı çözümlerdir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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