CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı\'nın açıklamalarına yanıt verdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Tarımsal destek 100 milyar TL'ye ulaştı" açıklamalarına yanıt verdi. Adem, "Bakanlık, tarım sektörüne sağladığı desteklerle övünürken, aslında çiftçilere kanunen verilmesi gereken desteği dahi ödemedi" dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tarımsal destek ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Adem, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Bakanın tarımsal desteklerin 100 milyar TL'ye ulaştığını iddia ettiği açıklaması, maalesef gerçekleri yansıtmamaktadır. Bakanlık, tarım sektörüne sağladığı desteklerle övünürken, aslında çiftçilere kanunen verilmesi gereken desteği dahi ödemedi.

"18 yıldır çiftçilere kanunen verilmesi gereken toplam destek miktarı her yıl eksik kalmıştır"

2006 yılında yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu, tarımsal desteklerin her yıl merkezi yönetim bütçesinin en az yüzde 1'i oranında olması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, yapılan hesaplamalar, 2006 yılından bugüne kadar çiftçilere verilmesi gereken toplam 1.5 trilyon TL'lik desteğin büyük bir kısmının ödenmediğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık, iktidar Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana hiçbir yılda çiftçiye kanunla verilmesi zorunlu kılınan tutarda desteği vermedi. İşin kötüsü, tarım ve hayvancılık alanında artan dışa bağımlılık ortamında tarımsal desteklerin GSYH'ya oranı artmak bir yana her geçen yıl daha da düşürüldü. Benzer şekilde, önceki yıllarda da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. 2006'dan bu yana geçen 18 yıllık süreçte çiftçilere kanunen verilmesi gereken toplam destek miktarı her yıl eksik kalmıştır.

" Hükümet, çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır"

Sayın Bakan, tarıma verilen desteklerin 100 milyar TL'ye ulaştığını ifade ederken, bu miktarın gerçekte olması gerekenin çok altında kaldığını gizlemektedir. Hükümet, tarım politikalarını gözden geçirip çiftçilere hak ettikleri desteği vermek zorundadır. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi, çiftçilerimizin mağduriyetine ve tarım sektörünün zayıflamasına yol açmaktadır."