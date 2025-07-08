Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde mağarada yapılan arama-tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalan 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YAMAN İÇİN NİĞDE'DE TÖREN

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirildi. Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN"

Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SÖZLEŞMELİ ER GÜLTEKİN İÇİN İSTANBUL'DA TÖREN

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Habib Gültekin, annesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Şehidin annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta güçlükle duran anne tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in naaşı alınan helalliğin ardından tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Edirnekapı şehitliğine götürüldü.

AHMET KUŞAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) cenazesi Balıkesir'in Kepsut ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Şehit Kuşak'ın yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi önceki gün ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğulurken, anne ve babaya 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında dün yapılan tören ile naaşı Balıkesir'e gönderilen Şehit Er Ahmet Kuşak için bugün Kepsut ilçe merkezindeki Sanayi Cami'nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında baba Mehmet Kuşak ve anne Cemile Kuşak ayakta durmakta zorlandı. Şehidin abisi Halil Kuşak ise kardeşinin üniforması ile cenaze törenine katıldı.

Cenazeye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Milletvekilleri Mustafa Canbey, Turhan Çömez, Belgin Uygur, Ekrem Gökay Yüksel, İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit katılım sağlarken, cenaze namazını da Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Kuşak'ın naaşı Alagüney kırsal mahallesinde toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ ÜZÜM'E KAYSERİ'DE TÖREN

Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üzüm'ün cenazesi İncedere köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Üzüm'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Göktaş, şehit Üzüm'ün oğluna sarılarak başsağlığı diledi. Şehit Üzüm'ün yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, bir yakını ise komutanlara seslenerek, "Ümit öldü ancak ümitler ölmez" dedi.

Şehit Üzüm'ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7 YAKINI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

Öte yandan 25 Mart 2017 tarihinde Nalçık Bulvarı üzerinde 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit Ümit Üzüm'ün akrabası Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm (20) hayatını kaybetmişti.

SÖZLEŞMELİ ER ÖZKANLI İÇİN AKSARAY'DA TÖREN

İki yıl önce göreve başlayan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine getirildi.

Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen ve öğretmenleri aracılığıyla memleketindeki 1 öğrenciye burs veren ve bayram gibi özel günlerde bazı öğrencilere harçlık da gönderen Şehit Özkan Özkanlı için bugün Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, şehidin annesi Hüriye ve ağabeyi Ömer Özkanlı'ya başsağlığı diledi. Ömer Özkanlı da taziye dileklerinin ardından 'Vatan sağ olsun' dedi. Bekar olan Şehit Özkanlı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin silah arkadaşı, dede Ömer Ali Özkanlı'ya sarılarak gözyaşı döktü.

SÖZLEŞMELİ ER UYANIK İÇİN BİTLİS'TE TÖREN

Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlanıyor. Ersan Merkez Camii'nde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık'ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık'ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ İÇİN ORDU'DA TÖREN

Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.

Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.