Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım - Son Dakika
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Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım

Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
07.07.2025 23:04
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasına ilişkin duruşmada ifade veren tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin sözleri mahkeme salonunu karıştırdı. Köstereli, "Ben ailemden 5 aydır uzaktayım" derken, mağdur aileler, "Biz çocuklarımızı bir daha hiç göremeyeceğiz." diye tepki gösterdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıktı.

78 KİŞİNİN CAN VERDİĞİ FACİADA, SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIKTAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, "Öncelikle, Grand Kartal Otel belediye sınırlarında olmadığı için ruhsat verme yetkisi İl Özel İdaresi'ndedir. İşletme, o dönem idaremize yaptığı başvuru sonucunda, 2021 yılında 5302 sayılı kanunun 5. maddesine dayanarak ruhsat almıştır. Ancak yangın denetimi yapılmadı, çünkü bu alanda uzman personelimiz yoktu." dedi.

"5 AYDIR AİLEMDEN UZAKTAYIM"

Köstereli sözlerini şu şekilde sürdürdü: ""Yangın uzmanı eksikliğiyle ilgili bana bildirim yapılmadı. Ben valiye bağlı çalışıyorum. Böyle bir ihtiyaç olsaydı valiyle konuşulurdu. Ama bu yönde bir talep gelmedi."

Köstereli'nin, "Ben ailemden 5 aydır uzaktayım." sözleri mağdur aileleri öfkelendirdi. Mağdur aileler, "Biz çocuklarımızı bir daha hiç göremeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım - Son Dakika

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