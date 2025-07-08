Özgür Özel, Cumhuriyet\'e \'kanlı darbe\' diyen Çamlı\'ya ateş püskürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır!" paylaşımına tepki gösterdi. Özel, CHP vekilleri ve 81 il başkanı ile birlikte Çamlı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Özel, "Meclis'te tek adam rejimi gelirken CHP'liler ve muhalefet partileri direnirken birisi abuk subuk bir yayın yapıyor. Kullanıcının adı 'Yeliz'. Bu beceriksiz ekrana bir basıyor. İğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum. 1923'e kanlı darbe demiş, yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı cehaletle açıklayamayız. Bir hıyanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın ve partisinin kınamasını bekledik. Ahmet Hamdi Çamlı diye bir organizma var. AK Parti, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. Çok daha vahimi şu ana kadar herhangi bir savcının re'sen soruşturma başlatmamış olmasıdır. Bu devlet sizin makamınıza cumhuriyet başsavcısı unvanını vermiş. 1923'e kanlı darbe diyen birine haddini bildirmeyen, hesabını sormayan, soruşturma açmayan o unvanı da hak etmiyor. Bu Cumhuriyet'in size verdiği unvanlar da ödediği her kuruş maaş da haram zıkkım olsun hepinize." tepkisini gösterdi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Lideri Bahçeli'ye de yanıt veren Özel, "Bahçeli çok önemli bir açıklama yaptı. Konuşmasında masumiyet karinesine dikkat çekti. İddianamenin bir an önce yazılmasını söyledi. Davaların TRT'den yayınlanmasını desteklediğini söyledi. Sayın Bahçeli darbe filan yapmıyorum." dedi.

12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şehit düşen Piyade Üsteğmenimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını aramaya gitmişlerdi. Bir mağaraya giren askerlerimiz orada metan gazına maruz kaldılar ve 12 Mehmetçiğimizi kaybettik, şehit oldular. Kendilerine Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. 12 evladımızın böyle bir olayda şehit olması milletimizin hem yüreğini yaktı ama bir yandan da çok üzdü, çok rahatsız etti.

Çok sayıda soru var. Bir ihmal, bir hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu. Biz şehitlerimizin şu anda birçok şehrimizde, İstanbul'da cenazeler var. Arkadaşlarımız, il başkanlarımız partimizi bu törenlerde temsil ediyorlar.

"KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ, BÜTÜN PARTİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Defin işlemleri tamamlandıktan sonra konuyu meclis gündemine getireceğiz. Her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı bir tahkikat açıldığını söylese de konunun uzmanları bu meselenin meclis eliyle araştırılmaya değer olduğunu, bunun ancak meclisin kararlılıkla üzerine giderse cevap aranması gereken soruların ortaya açıkça yanıtlanabileceğini ifade ediyorlar.

Yeterli bir keşfin yapılmadığından, evlatlarımıza gaz maskesinin ve oksijen tüplerinin sağlanıp sağlanmadığından, mağaraya önce bir robotun ya da insansız aracın girmesi gerektiğinden, bu araçların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde son teknolojiye dayalı insansız araçlar olduğundan ve bu mağarada patlatma yapılıp yapılmadığının yapıldıysa içerideki gazı bu patlatmanın tutuşturacağının öngörülmüş olması gerektiğinden ve askerlerin yanındaki varsa sağlık profesyonelleri onların kaç kişi olduğu hangi eğitimde oldukları yanlarındaki ilk yardım malzemelerinin hangi kapsamda olduğunun enine boyuna araştırması gerektiğinden bahsediyorlar.

Biz araştırma önergemizi vereceğiz. Bütün partilerden de bu konuda bir destek bekliyoruz. Çünkü sonuçta hepimiz vatani görev için gittik, görevlerimizi yaptık.

Ayrıca şehidimiz sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın bazı mesajlaşma görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Kıt kanaat geçindiği maaşıyla memleketi Aksaray'da bazı öğrencilere burs vermek için ısrar ettiği anlaşılıyor.

"ŞEHİDİMİZİN VERDİĞİ BURSU BİZ ÜSTLENİYORUZ"

Parti Meclisi üyemiz ve il başkanımız kanalıyla hem bursa aracılık eden kuruma ulaştık hem de öğrendik ki kendisi annesiz babasız büyümüş, bursla büyümüş birisi.Sözleşmeli er olup eline ilk geçen maaşla kendisine burs veren kurumu arıyor ve Suriye'de kendisi gibi yetim büyümek zorunda kalmış bir evlada burs vermek istediğini ifade ediyor. Biz bilgilere ulaştık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şehidimizin burs vermekte olduğu evladımızın bursu kesilmeyecek o bursu biz üstleniyoruz arkadaşlar.

Diğer yandan diğer yandan bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bir kısmı Kartalkaya davasını izliyor. Dün ben de oradaydım ve öğleye kadarki ilk kısmını takip ettim. Kartalkaya davası bizim bu kürsülerde en yakından fikrimizi takip ettiğimiz, meseleyi takip ettiğimiz bir dava. Hepiniz hatırlayacaksınız. Grup toplantımızı İstanbul'da yapacakken; Türkiye o sabah feci bir haberle uyandı.

"EMEKLİYE GÜNLÜK 80 LİRA ZAM YAPTILAR"

Zengini seviyorlar dedim. İşçiyi, emekliyi malum sevmiyorlar. Emekli maaşına 2400 lira zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 16.881lira yani bundan sonra yıl sonuna kadar emekliler 16.000 lira alarak geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira . Cumhuriyeti Tarihi boyunca hatta bu topraklarda Osmanlı yüzyıllardır maaş ödüyor. Anadolu Medeniyetler Tarihi boyunca verilmiş en düşük zammı, hani diyordu ya ben emeklimi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim ben emeklimi asla ezdirmedim. Verdiği zam bir tas çorba almıyor. Bu topraklarda emekli zammının bir tas çorba almadığı bir sürece getirdi Ak Parti. Kendisi gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bunu bütün emeklilere söyleyin ezberleyin, ezberletin. Tekrarın gücü önemlidir. Ben halen daha Türkiye'nin dört bir yanında gidiyorum, dört bir yanında anlatıyorum. Bu hesabı yapıyorum.

Görüp de halen daha şaşıran, o kadar mı erimişiz o kadar mı erimiş kuyumcu şaşırıyor inanamıyor bilgisayardan dönüp bir daha bir daha bakıyoruz.

"BUGÜN ASGARİ ÜCRET 3 ÇEYREK ALTIN YAPIYOR"

AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu arkadaşlar. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. AK Parti geldiğinde en asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün asgari ücret 3 çeyrek altın alıyor. Biz işçiyle işverenle, esnafla bunların tüm temsilcileri ile görüştük. Değerli hocalarımız, genel başkan yardımcılarımız çalışmalarını yaptılar ve 3 tane kanun teklifi hazırladık.

Bunlardan bir tanesi asgari ücretin 30.205 lira olmasını öneren asgari ücret kanun teklifimiz. Altında benim de grubumuzdaki tüm milletvekillerinin imzası var. Ve diyoruz ki yılbaşında zaten hesabı yapmıştık. 30 biz bunun altında yokuz demiştik. 6 aylık enflasyon ve devletin resmi rakamlarıyla geçen yıl verilmeyen ve bu yıl ilk 6 ay için verilmeyen refah payları biri yüzde 3,5 biri yüzde 2 yine 30.205 TL'ye denk geliyor. Asgari ücret teklifimiz burada. Diğer yandan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi ile ilgili kanun teklifimizi grup başkanvekillerimizle birlikte tüm milletvekillerimizle imzaladık verdik. Diğer taraftan kamuda çalışanlar açısından kamu emeklileri açısından, memur emeklileri açısından bir seyyanen zam beklentisi var. Geçen sene Tayyip Erdoğan 8000 TL seyyanen zam söz verdi geçen yıl. Onu yapmadıkları gibi bu yıl hiç artırmasa geçen yılki sözünü uygulasa 16.000 seyyanen zam bütün memur emeklilerinin beklentisi ile de kanun teklifimizi hazırladık bir kenarda duruyor ve bir yandan da kamu işçileri çerçeve sözleşme bekliyorlar.

Bunun için Hak İş'in Türk İş'in başlattıkları bir eylemlilik bir mücadele takvimi var. Onu yakından takip ediyoruz destekliyoruz. Buradan mecliste görev yapan tüm siyasi partilerden milletvekillerine ama meclis Temmuz sonuna kadar çalışma kararı aldığı halde AK Parti kendi grubuna 17'sine kadar çalışacağız.

Zeytinlikleri maden aramayı açacaklar zenginlerin beklediği birkaç kanunu çıkaracaklar. Bu kanunları çıkarmadan emekliye zam yapmadan asgari ücretliye zam yapmadan ki asgari ücret zammında küçük esnafı koruyacak mükemmel bir formülümüz var.