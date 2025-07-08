İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mahkemeye sevk edildi.
Savcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutuklama istedi.
Son Dakika › Güncel › Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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