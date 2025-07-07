Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasındaki baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro bulunmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir yorum geldi. Özel, "Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.
Son Dakika › Politika › Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü - Son Dakika
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