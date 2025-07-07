İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki farklı İETT otobüsünde çekilen görüntülerde, toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve saygı kurallarının ihlal edildiğini ortaya koydu.
Görüntülerde bir yolcu, otobüs içinde ayakkabısıyla birlikte ayağını önündeki tutunma borusuna dayarken, başka bir yolcunun ise çıplak ayağını cam kenarındaki tutunma borusuna uzattığı görüldü.
Yolcuların, kurallara aykırı bu davranışları diğer yolcuların rahatsızlığına yol açtı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler - Son Dakika
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