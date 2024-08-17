CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Hava müdahaleleri yetersiz, Bakanlar çağrılarımıza dönmüyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir, Manisa ve Aydın'da iki gündür süren yangınlara bölgedeki belediyelerin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğini, 3.500 hektarı aşkın bir alanın yangından doğrudan etkilendiğini açıkladı. Zeybek, "Hava müdahalelerinin yetersizliği ve Bakanlık kademesin iletişime kapalı olması kabul edilir bir şey değildir. Söz konusu siyaset değil; yurttaşlarımızın canıyken atanmış Bakanlarınız çağrılarımıza dönmüyorlar" dedi.

Sosyal medya hesabından "Merkezi yönetim ve yerel yönetimler birlikteliğinin önemini defalarca kez anlattık" diyen Gökan Zeybek'in açıklaması şöyle:

"İzmir, Manisa ve Aydın'da iki gündür süren yangınlara müdahale noktasında bölgedeki Belediyelerimiz tüm imkanlarıyla mücadele veriyorlar. Şu ana dek yaklaşık 3.500 hektarı aşkın bir alan yangından direkt olarak etkilenmiş durumda.

"Söz konusu siyaset değil; yurttaşlarımızın canıyken atanmış Bakanlarınız çağrılarımıza dönmüyorlar"

Hava müdahalelerinin yetersizliği, helikopter çalışmalarının durdurulması ve Bakanlık kademesinin iletişime kapalı olması kabul edilir bir şey değildir. Söz konusu siyaset değil; yurttaşlarımızın canıyken atanmış Bakanlarınız çağrılarımıza dönmüyorlar.

"Birlikte çalışmazsak kaybeden hepimiz olacağız"

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler birlikteliğinin kriz yönetimindeki önemini, koordinasyon içinde çalışmanın önemini defalarca kez anlattık. Tüm yetkilileri devlet ciddiyetine ve konunun hassasiyetine yakışır adımlar atmaya davet ediyorum. Bu işin pazarlığı, rekabeti, kazananı yok. Birlikte çalışmazsak kaybeden hepimiz olacağız.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; bölgede mücadele veren tüm kahramanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."