Gökçe Gökçen: "Bu Kurmaca Heyetin Objektif Bir Yargılama Yapacağına, Hukuka Uygun Karar Vereceğine İnanmak Milletin Aklıyla Alay Olur"

09.03.2026 17:11  Güncelleme: 18:12
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) davasında yaşananları eleştirerek, hakimin tarafsızlığına dair ciddi endişeler olduğunu belirtti. Gökçen, soruşturmayı yürüten savcının bakan olması ve davaya özel mahkeme heyetinin kurulmasının hukukun siyasi silaha dönüştüğünün kanıtı olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İBB davasında hakimin tarafsızlığını yitirdiğini, Anayasa'nın "Doğal Hakim İlkesi"nin uygulanmadığını vurgulayarak, "Soruşturma savcısının bakan olup, davasına da en yakınının bakması ise şüphe değil, tarafgirliğin bizzat ilanı. Soruşturmayı başlatan irade ile hükmü verecek irade aynı masada buluşuyor. Hukuken bunun tek bir karşılığı mutlak reddi hakimdir. Yapılan iş mahkeme kurmak değil, bu davaya özel, adrese teslim infaz mangası atamaktır" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'li isimlerin yargılandığı İBB davasına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaşananları "hukukun siyasi silaha" dönüştürülmesinin ispatı olduğunu belirten Gökçen, "İddianame mahkemeye sunuluyor, heyet kabul ediyor. HSK devreye girip mahkemeye ikinci bir heyet atıyor ve davayı iddianameyi okuyan ilk heyetin elinden alıp bu yeni heyete veriyor. 'Davaya özel heyet' kurularak Anayasa'nın 'Doğal Hakim İlkesi' açıkça ayaklar altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

Hakimin tarafsız olmadığını ifade eden Gökçen, şunları kaydetti:

"Peki bu dosyanın soruşturmasını yürüten isim kimdi? Akın Gürlek. Soruşturmayı yürüten bu isim daha sonra ne oldu? Bakan oldu ve HSK'nın başına geçti. Şimdi HSK Başkanı sıfatıyla 40. Ağır Ceza'ya bu davaya bakması için özel olarak atanan hakimlerin amiri konumunda. Üstelik atanan mahkeme başkanı en yakınındaki isimlerden biri."

Soruşturmayı başlatan irade ile hükmü verecek irade aynı masada buluşuyor. Hukuken bunun tek bir karşılığı mutlak reddi hakimdir. CMK Madde 22 ve devamı çok nettir. Hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek her durum reddi hakim sebebidir. Soruşturma savcısının bakan olup, davasına da en yakınının bakması ise şüphe değil, tarafgirliğin bizzat ilanı. Bir mahkemeye iş yükü nedeniyle yeni heyet kurulursa dosyalar UYAP'tan rastgele tevzii edilir. İddianamesi kabul edilmiş derdest bir davanın asıl heyetten cımbızla çekilip, siparişle atanan yeni heyet başkanına özel olarak teslim edilmesi CMK'ya ve yargı bağımsızlığına vurulmuş siyasi bir darbedir.

Yapılan iş mahkeme kurmak değil, bu davaya özel, adrese teslim infaz mangası atamaktır! Bu kurmaca heyetin objektif bir yargılama yapacağına, hukuka uygun karar vereceğine inanmak milletin aklıyla alay olur."

Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, İstanbul, Mahkeme, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.