CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici: Yargı paketleri yargı sistemini geriye götürdü

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine ilişkin, "Daha önce 7 kez yargıya reform yapmayı amaçlayan iktidar, her reform paketinde yargı sistemini daha da geriye götürdü." ifadesini kullandı.

Binici, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de görüşülen ve kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifindeki birçok düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık içerdiğini savundu.

Türkiye'de hukukun üstünlüğüne ve yargıya güvenin her geçen gün geriye gittiğini öne süren Binici, şunları kaydetti:

"Hükümetlerin hukuka bağlılık endeksinde ülkemiz 142 ülke arasında 137. sırada, temel haklar endeksinde 142 ülke arasında 133. sırada, 2023 insani özgürlük endeksinde ise 165 ülke arasında 128. sırada yer alıyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünde Haiti, Belarus, Angola, Kolombiya'nın arkasındayız. 20 yıldır ülkeyi yöneten irade böyle bir tablo yaratmışken yargı paketlerinin çözüm üreteceğine sadece muhalefet değil yargı bileşenleri de inanmamaktadır."

Binici, "Daha önce 7 kez yargıya reform yapmayı amaçlayan iktidar, her reform paketinde yargı sistemini daha da geriye götürdü. Temel reform yargı sisteminde değil ülkeyi yöneten zihniyette yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.