Gül Çiftci'den "Mutlak Butlan" Değerlendirmesi

09.05.2026 20:22  Güncelleme: 01:53
(ADANA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Adana'da katıldığı panelde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftci, "Şimdi eğer siz bir şeyi iki buçuk, üç yıl öncesine alıyorsanız ve olmamış sayıyorsanız o zaman bizim tutuklu belediye başkanlarımız da hızlıca özgürlüğüne kavuşsun" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin davalar ve CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" tartışmaları hakkında konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik süreçlerin başladığını söyleyen Çiftci, önce belediyelerin bütçelerinin kesildiğini, ardından vergi ve SGK borçlarının gündeme getirildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftci, "Dosyanın içeriği tamamen deli saçması. Dosyanın içeriğinde delil diye ne var?" dedi. Çiftci, "Bir delil toplama tenezzülünde bulunmamışlar. İçerisine birkaç tane gizli tanık koymuşlar" ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN TEPKİSİ

CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" tartışmalarına da değinen Çiftci, "Şimdi eğer siz bir şeyi iki buçuk, üç yıl öncesine alıyorsanız ve olmamış sayıyorsanız o zaman bizim tutuklu belediye başkanlarımız da hızlıca özgürlüğüne kavuşsun" dedi.

Kurultaya ilişkin iddialarla ilgili de konuşan Çiftci, "Kurultay delegelerine cep telefonu verildiği iddiası var. Verildiği iddia edilen cep telefonu o gün Türkiye'de yok. Üretici firma üretimini bile yapmamış" diye konuştu.

Çiftci, CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Özgür Özel'in yüksek oy oranıyla seçildiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa bir genel başkan bu kadar yüksek oyla seçildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

