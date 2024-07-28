CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hükümet Emeklilere Karşı Cimri ve Zalim Bir Tutum Takınıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hükümet Emeklilere Karşı Cimri ve Zalim Bir Tutum Takınıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hükümetin emeklilere karşı cimri ve zalim bir tutum takındığını belirterek, bütçe sınırlı cevabının yalan olduğunu söyledi. Karabat, Türkiye'nin yeterli kaynağı olduğunu ancak bu kaynağın adil dağıtılmadığını ifade etti. CHP'nin yeni bir anlayışla Merkezi Yönetim Bütçesi'ne yaklaşması gerektiğini vurgulayan Karabat, emekliye daha fazla pay ayrılması gerektiğini belirtti.

28.07.2024 13:06
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Hükümet topladığı vergileri harcarken bazı kesimlere, özellikle emeklilere karşı çok cimri ve zalim bir tutum takınıyor. Eleştiriler artınca da "bütçe sınırlı" cevabını veriyorlar. Yalanda da sınır tanımıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, emekli zammına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Emeklilere bütçeden daha fazla pay ayırmanın mümkün olduğunu kaydeden Karabat, " Türkiye'nin yeterli kaynağı var, esas sorun bu kaynağın adil dağıtılmamasıdır. Merkezi Yönetim Bütçesi'ne yeni bir anlayış getirme zamanı! Gözetilecek kesimler ve sektörler, kalkınma ve refahı sağlayacak şekilde seçilmeli" dedi.

"AKP'nin genel seçimleri kazanmak için her türlü plansız programsız işi yapabileceğinin kanıtı"

Karabat'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Hükümet topladığı vergileri harcarken bazı kesimlere, özellikle emeklilere karşı çok cimri ve zalim bir tutum takınıyor. Eleştiriler artınca da "bütçe sınırlı" cevabını veriyorlar. Yalanda da sınır tanımıyorlar… AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 'Prim kayıpları da dahil EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar oldu' dedi. Elitaş açıkça söylemiyor ama EYT'nin büyük bir hata olduğunu ve aylıklarda iyileştirme yapılmayacağını belirtti. Elitaş aslında ne söyledi: '2023 seçimleri öncesi EYT'de mecburen yaptığımız gibi, emekli aylıklarını gerçek anlamda iyileştirmeyi de ancak bir sonraki seçimlerden önce yapacağız'. AKP'nin genel seçimleri kazanmak için her türlü plansız programsız işi yapabileceğinin kanıtıdır. Peki, EYT'nin gerçek maliyeti 300 milyar dolar mı? Ayrıntılı 2 grafiğe bakıldığında, bu maliyetin çok daha az olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca şu grafiğe dikkatle bakmamız lazım. 2020 yılından itibaren bütçeden sosyal güvenlik için ayrılan pay hep gerilemiş. EYT bu eğilimi çok fazla etkilememiş.

"AKP rantçılara bonkör ama çalışana, emekliye, öğrenciye, yardıma muhtaç durumda olanlara, şehit ve gazilere, çiftçilere, esnafa cimri"

Hükümet toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren her alanda her yıl bütçeden daha az pay ayırıyor. AKP rantçılara bonkör ama çalışana, emekliye, öğrenciye, yardıma muhtaç durumda olanlara, şehit ve gazilere, çiftçilere, esnafa cimri. Oysa bütçede emekliye daha fazla yer var! 2024 bütçesinde bir çırpıda yaratılabilecek "Yeniden Dağıtılabilir Kaynak" 89,9 milyar dolar. Toplam bütçenin yüzde 25.6'sına denk geliyor.

Türkiye'nin yeterli kaynağı var, esas sorun bu kaynağın adil dağıtılmamasıdır. Merkezi Yönetim Bütçesi'ne yeni bir anlayış getirme zamanı! Gözetilecek kesimler ve sektörler, kalkınma ve refahı sağlayacak şekilde seçilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi hem kalkınmayı sağlayacak alanlara hem de toplumun geniş kesimlerine refah getirecek konulara gereken miktarda ödenek ayıracak. Cumhuriyet Halk Partisi bütçeyi etkin ve verimli kullanacak."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Türkiye, Hükümet, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: Hükümet Emeklilere Karşı Cimri ve Zalim Bir Tutum Takınıyor - Son Dakika

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