CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının yüksek maaşını açıkladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının yüksek maaşını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının yüksek maaşını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını ileri sürdü. Yavuzyılmaz ayrıca, KuveytTürk Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğunu belirtti.

24.04.2024 23:22  Güncelleme: 23:24
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve KuveytTürk Yönetim Kurulu Nadir Alparslan'ın maaşıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. KuveytTürk 2024 Genel Kurulu tutanağının görselini de paylaşan Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın 2024'deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL."

Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna da dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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