Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Gül Çiftci Binici: "Bu Tarz Şafak Operasyonlarının Kimseye Bir Faydası Olmadığı Gibi Ülkeye Büyük Bir Zararı Var"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin "Şehirler birbirleriyle hukuksuzluklar üzerine yarışmaya başladılar. Maalesef hukuk sistemine uymayan ilkeler bunlar. Çağrılır, gelir ifadesini verir. Kaçma şüphesi yok ortada. Ev adresi belli iş adresi belli. Dolayısıyla bu tarz şafak operasyonlarının kimseye bir faydası olmadığı gibi ülkeye büyük bir zararı olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, konuya ilişkin Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Jandarma'dan, İzmir İl Jandarma'dan geldiğine ilişkin beyanı var görevli arkadaşların. ve direkt İzmir'e götüreceklerini öğrendik. O yüzden şu anda arkadaşlarımız İzmir'e doğru İl Başkanımızı orada karşılamak üzere ve gerekli hukuki desteği vermek üzere yola çıktılar. İzmir'deki hukukçu arkadaşlarımız, İl Başkanımızı da bekliyorlar zaten. Daha önce İzmir'de yürütülen soruşturmaların, devam eden operasyonun bir devamı olduğunu, başka bir adımı olduğunu değerlendiriyoruz. Dosyanı içeriğinin aslında boş olduğunu, evet bir mağduriyet olduğunu biliyoruz, bir kooperatif mağduriyet olduğunu biliyoruz ancak bu mağduriyeti gidermek için gerekli bütün yardımları da hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilgili arkadaşlarımız gerçekleştiriyordu."

Böyle bir şafak operasyonu yapılmasının mantığının olmadığını söylüyoruz. Hukuk sistemine uymadığını söylüyoruz. İl Başkanımızın yeri belli, yurdu belli, adresi belli zaten ifadeye çağırılsa gider. Daha önce benzer bir şekilde ilk dalga yapılan operasyonda oğlunu da almışlardı. Kendi ayağımızla gittik ifademizi verdik ve daha sonra da adli kontrolle serbest bırakıldık. Dolayısıyla aslında hukuk sisteminde yapılması gereken doğru adım neyse onun yapılmasını istiyoruz. Ancak şehirler birbirleriyle hukuksuzluklar üzerine yarışmaya başladılar. Maalesef hukuk sistemine uymayan ilkeler bunlar. Çağrılır, gelir ifadesini verir. Bir kaçma şüphesi görüyor ise sabah şafak operasyonuyla gelir kapıya. Kaçma şüphesi yok ortada. Ev adresi belli iş adresi belli. İki evladı Ankara'da eşi Ankara'da avukatlık yapıyor. İl Başkanlığımızın yeri yurdu belli adresi belli. Dolayısıyla bu tarz şafak operasyonlarının kimseye bir faydası olmadığı gibi ülkeye büyük bir zararı olduğunu değerlendiriyorum."