CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş: "Mersin'de Türkiye Çapında İşler Yapılıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Toprakta Tarih, Sofrada Tat, Sokakta Neşe" sloganıyla düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde, "Cumhuriyet'in 2. Yüzyılı'nda Eğitim" konulu söyleşi düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra; TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Tarsus İlçe Başkanı Yusuf Tıbık, CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Acıyiyen ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"Öğretmenlerin statüsünü güçlendireceğiz"

Özçağdaş, söyleşideki konuşmasında, Türkiye'de eğitim politikalarının sıfırdan ele alınarak düşünülmesi ve tasarlanması gerektiğini belirterek, "Eğitim sistemini baştan sona yeniden tasarlayacağız. Eğitimi; programı, yönetimi, öğretmenleri ve mekanlarıyla yeniden tasarlayacağız. Okulların, çocukların hayatının önemli bir kısmını geçirdiği neşeli, mutlu üretken bir yaşam olanı olması lazım. CHP olarak bilimsel, demokratik, kamusal, parasız, laik, karma, eşit, erişilebilir, kapsayıcı, yenilikçi ve çağdaş bir biçimde sistemi yeniden kuracağız" dedi.

Eğitim politikalarının temelindeki odaklardan en önemlisinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Özçağdaş, öğretmenlik mesleğinin itibarını yeniden var edeceklerini söyledi. Öğretmenliğin çağa ayak uyduran, yenilikçi ve eşitlik temelli bir politika ile ele alınacağını ifade eden Özçağdaş, "Öğretmenlerin statüsünü güçlendireceğiz. Öğretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli toplumsal gruplarından biri haline getireceğiz" diye konuştu.

"Mersin'de Türkiye çapında işler yapılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e çocuklar ve gençlerin eğitimine katkıları dolayısıyla teşekkür eden Özçağdaş, Mersin'de bir eğitim atılımı olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı YKS ve LGS kurslarını anımsatan Özçağdaş, kurslarda çocuklara çok iyi eğitimin yanı sıra yemek de verildiğini bildirdi.

Belediyenin meslek kurslarına da değinen Özçağdaş, "Mersin'de Türkiye çapında işler yapılıyor. Geleneksel ve yenilikçi alanlarda mesleki kurslar açıyorlar. 'CHP belediyeciliği' demek 'kreş' demektir. Mersin'de kreşler, Mahalle Mutfakları, Çamaşırhaneler, Mola Merkezleri gibi çok sayıda iş var. Ben eğitimden sorumluyum ve marifet de iltifata tabidir. Eğitim camiası adına Vahap Seçer Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"İktidarın atadığı 9 Milli Eğitim Bakanı her fırsatta eğitimi geriye götürdü"

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında eğitimin geldiğini belirterek, iktidarın Türkiye'de çağdaş ve bilimsel eğitimi ortadan kaldırdığını dile getirdi. Eğitimin artık gerici bir hal aldığını dile getiren Bingöl, "Çünkü onlar cehaletten besleniyorlar, aydınlık bir gençlik ve toplum istemiyorlar. Yüzünü dünyaya dönen, araştıran ve okuyan bir nesil istemiyorlar. İktidarın atadığı 9 Milli Eğitim Bakanı her fırsatta eğitimi geriye götürdü ve maalesef bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu en temel açmazlardan bir tanesi eğitim" dedi.

Mersin'de öğrencilere verilen eğitimlerin çağdaş ve bilimsel olduğunu belirten Bingöl, aynı zamanda meslek öğrenmek isteyen yurttaşlar için de çok kapsamlı mesleki kursların Büyükşehir tarafından verildiğini söyledi. Bingöl, "O kurslarda kadınların motor tamir ettiğini ve kaynak yaptığını gördüm. Müthiş bir şey. 'Bizim diğer belediyelerimiz bunu örnek alsınlar' dedim. İşsizlik had safhada, herkes ara eleman eksikliğinden şikayet ediyor, o zaman bu iyi uygulamayı alın kullanın" diye konuştu. CHP'nin eğitimde çağ atlatmak için çok önemli projeleri olduğunu belirten Bingöl, iktidarın yanlış eğitim politikalarından vazgeçmesi için de CHP'lilerin sürekli eylemler yaptığını belirtti.

Seçer, festival kapsamında kurulan pazarları gezdi

Söyleşi öncesinde Yarenlik Alanı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Yunanistan Ethniki Antistasi, Igoumenitsa Kültür Derneği Folklor Ekibi'nin dans gösterilerini izledi.

Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, söyleşinin ardından ise festival kapsamında Kırkkaşık Bedesteni önünde kurulan "Ekolojik Pazar" ile Kubat Paşa Meydanı'nda kurulan "SlowFood Yeryüzü Pazarı"ndaki stantları gezerek yurttaşlar ile sohbet etti. Stantları tek tek ziyaret eden Seçer ve beraberindekiler, kendilerine ikram edilen lezzetlerin de tatlarına baktılar.